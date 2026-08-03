Robaron un auto de alta gama pero no sabían lo que tenía instalado: así fue el escape frustrado

La víctima del robo fue amenazado a punta de pistola cuando llegaba a su casa. Las sorprendentes imágenes.

Robaron un auto de alta gama pero no sabían que lo tenía instalado: así fue el escape frustrado.

El inédito robo de un auto quedó registrado por la cámara de seguridad instalada en su interior. Un grupo de delincuentes sorprendió a un hombre que llegaba a su casa y se llevaron su Toyota Corolla, pero no imaginaron que su fuga quedaría registrada.

Alrededor de las 21 horas, cuatro delincuentes armados frenaron un Toyota Etios rojo en el que circulaban, frente a una vivienda y descendieron rápidamente. Allí vieron que estaba el Toyota Corolla estacionado pero el dueño estaba en el interior.

El hombre fue sorprendido por los ladrones, no opuso resistencia y recibió un golpe en la boca antes de que escaparan con su vehículo.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de Isidro Casanova, se puede observar al hombre caminar por la vereda, mientras los delincuentes se alejan con su automóvil y segundos después comenzó a sonar la alarma vecinal.

Los dos delincuentes que subieron al auto robado no advirtieron que la cámara no solo ayudó a reconstruir sus movimientos, sino también la conversación que tenían en el interior del vehículo.

Las grabaciones también captaron el instante en que uno de ellos propuso cometer otro robo porque sospecharon que el auto contaba con llave de presencia, lo que haría que se detenga al alejarse. "La presencia, gato", comentó uno de ellos al darse cuenta que el auto quedaría inutilizado.

Resulta que el dueño del Toyota Corolla tenía instalado un sistema cortacorriente y, apenas ocurrió el robo, dio aviso a la empresa encargada del dispositivo. Poco después, el vehículo comenzó a presentar fallas hasta quedar completamente inmovilizado.

"Tenemos la pistola y vamos a robar otro"

Dentro del auto, los delincuentes intentaban entender qué ocurría. Frente a este complejo panorama que atravesaban, el que conducía dijo: "Hay que llamar a los otros, gato".

Luego, agarró su celular y llamó al resto de la banda. "No tiene la llave esto. ¿Te paso mi ubicación o qué hacemos? ¿Vamos a traer algo más?", preguntó.

Acto seguido, lanzó una propuesta que también quedó registrada por la cámara. "Si encontrás un coche, frenale gato, que tenemos la pistola y vamos a robar otro", dijo.

Antes de abandonarlo, ambos revisaron nuevamente el habitáculo y hasta abrieron el baúl para verificar si había algo de valor. Finalmente, regresaron al Toyota Etios rojo en el que habían llegado. Toda la secuencia duró menos de cinco minutos.

Uno de los delincuentes fue detenido tras el robo durante una persecución

De acuerdo con la investigación, el Etios también tenía pedido de secuestro porque había sido robado previamente en Morón. Tras un alerta policial, efectivos de la Policía Bonaerense iniciaron una persecución que concluyó cuando el vehículo cayó a un zanjón en Rafael Castillo.

Los ocupantes escaparon corriendo, pero el conductor fue alcanzado y detenido por los policías. Según revelaron fuentes policiales, fue identificado como Enzo González, de 20 años, mientras que su cómplice logró escapar a pie.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N° 13 de La Matanza, que ahora analiza las imágenes registradas por las cámaras del vehículo como una de las principales pruebas para avanzar sobre el resto de los integrantes de la banda.

Por otra parte, el auto está siendo peritado para el levantamiento de las huellas de rigor que permitan corroborar si era el mismo sujeto e identificar al resto de la banda. Es que en la noche del viernes hubo una seguidilla de robos de autos en la zona.