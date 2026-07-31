Video: robó un auto y protagonizó un brutal choque mientras escapaba de la policía

La víctima del robo es un excombatientes de Malvinas. Toda la violenta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Un delincuente protagonizó una espectacular persecución policial en plena madrugada, luego de robarle el auto que resultó ser propiedad de un excombatiente de Malvinas . La fuga terminó de manera abrupta.

El episodio ocurrió en la intersección de Donizetti y Las Heras, en Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora, y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada sobre esa cuadra.

Las imágenes muestran el momento en que un Toyota Etios modelo 2018, conducido por el delincuente, circula a gran velocidad mientras era perseguido por móviles policiales. En plena huida, el vehículo impactó contra un Peugeot 206 que se encontraba correctamente estacionado sobre la calle. La violencia del choque hizo que el conductor perdiera el control del automóvil.

Tras el primer impacto, el Toyota dio varias vueltas y, durante uno de los giros, también chocó contra una camioneta Peugeot. Finalmente, el vehículo terminó volcado sobre la calzada. Minutos después llegaron al lugar los policías que participaban de la persecución y concretaron la detención del sospechoso.

Video: así fue el brutal choque en plena fuga

Uno de los vecinos de la cuadra fue testigo de las consecuencias del accidente. Roberto contó que escuchó un fuerte estruendo desde el interior de su vivienda y salió inmediatamente para ver qué había ocurrido.

"Estaba en la habitación y sentí el ruido, terrible. Lo venían siguiendo y volcó acá, en la puerta de mi casa", relató en diálogo con TN. El hombre explicó que el delincuente permanecía dentro del vehículo cuando llegaron los efectivos policiales.

"Lo sacaron y quedó ahí. Todavía está la mancha de sangre en el piso. Se lo llevaron en ambulancia. Estaba herido en la cabeza", agregó.

La violencia del impacto provocó importantes daños materiales. El Peugeot 206, propiedad de un vecino de unos 30 años, quedó completamente destruido como consecuencia del choque.

En tanto, la camioneta Peugeot que también fue alcanzada durante la secuencia sufrió daños menores en uno de sus laterales. El Toyota Etios robado terminó volcado en medio de la calle después de la serie de impactos.

El auto pertenecía a un excombatiente de Malvinas

Fuentes policiales confirmaron que el vehículo robado pertenece a Antonio De Luca, un excombatiente de Malvinas. Según trascendió, el asalto ocurrió en la intersección de Frías y Andes, a pocas cuadras del lugar donde posteriormente finalizó la persecución.

Fue desde ese punto donde el delincuente escapó a bordo del Toyota Etios, hasta que terminó protagonizando el violento accidente registrado por las cámaras de seguridad.

Tras el vuelco, el sospechoso fue reducido por los efectivos policiales que participaban del operativo. Debido a las heridas que presentaba, fue retirado del lugar en una ambulancia, mientras la Policía continuó con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación del robo y de la persecución que terminó con el espectacular choque.