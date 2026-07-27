Dos adolescentes despistaron en plena avenida, chocaron y el auto se incendió: están graves

La dramática secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y causó gran impacto. La sospecha sobre lo que ocasionó el accidente.

Las imágenes fueron capturadas por las cámaras de seguridad de la zona.

Un grave accidente que dejó a dos adolescentes gravemente heridos fue registrado por las cámaras de seguridad. Allí se ve como el vehículo termina prendido fuego . Qué se sabe del episodio.

El brutal episodio ocurrió el domingo en el cruce de las calles Presidente Néstor Kirchner y 17, en la localidad bonaerense de Berazategui. La dramática secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y causó gran impacto.

Según precisaron fuentes policiales, todo ocurrió cuando dos jóvenes de 18 años circulaban a bordo de un Peugeot 206 sobre una avenida y perdieron el control del auto luego de pasar sobre una boca de tormenta. Producto de ello perdieron el control del auto y terminaron impactando contra otro vehículo . Finalmente el auto se incendió.

A causa del impactante accidente, los dos jóvenes están internado en grave estado.

El video del brutal accidente

En las imágenes que se conocieron se puede observar como dos vehículos circulaban sobre la avenida hasta que uno de ellos, un Peugeot 206, pasó sobre una boca de tormenta.

En ese momento, el conductor perdió el control del rodado, chocó contra el otro vehículo y se incendió. En medio del accidente, el vehículo hizo un rombo y terminó completamente destrozado. Las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura del vehículo.

Autoridades que intervinieron en el hecho confirmaron que el accidente ocurrió ahce una semana pero las imágenes se difundieron en las últimas horas, mientras que los dos jóvenes de 18 años terminaron heridos de gravedad y continúan hospitalizados.

Los dos ocupantes fueron rescatados y trasladados a un centro asistencial. Ambos continúan hospitalizados debido a la gravedad de las lesiones sufridas, pero no se conocieron mayores detalles sobre su evolución.

La furia de los vecinos tras el brutal accidente

Tras conocerse el impactante accidente, los vecinos señalaron que desde hace tiempo realizan reclamos para que arreglen la tapa de alcantarilla, la cual quedó suelta luego de una refacción y habría sido la desencadenante del accidente.

Los vecinos sostienen que el desplazamiento de esa pieza provocó que el conductor perdiera el dominio del Peugeot. La participación de la boca de tormenta en el accidente deberá ser determinada mediante las pericias y el análisis de las imágenes.

Prendió fuego una camioneta, huyó y fue demorado gracias al monitoreo urbano

Un incendio intencional generó preocupación en la ciudad de Neuquén. Una camioneta, que se encontraba estacionada, fue incendiada por un hombre que escapó tras provocar el fuego. Sin embargo, su recorrido quedó registrado por las cámaras de seguridad y, minutos más tarde, fue demorado por la Policía.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Aguado y Correntoso. Según explicó a LM Neuquén Emilse Pérez, jefa de la División Centro de Monitoreo Urbano, todo comenzó a partir de un llamado a la línea de emergencias 101 que alertó sobre un vehículo incendiándose en esa zona.

Mientras revisaban las imágenes registradas por el sistema, los operadores observaron a un hombre que caminaba por el sector con un elemento similar a un bidón de combustible. De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de las grabaciones, el sospechoso se acercó a una camioneta Chevrolet Meriva que se encontraba estacionada, rompió uno de los cristales y provocó el incendio del vehículo.

Tras el ataque, el hombre emprendió la fuga. Sin embargo, los operadores del Centro de Monitoreo continuaron siguiendo sus movimientos en tiempo real a través de las cámaras instaladas en distintos sectores de la ciudad. Con esa información, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizarlo e interceptarlo en las inmediaciones de las calles Faustino Pitrol y Río Pepirí.

El sospechoso fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar su grado de participación en el hecho y avanzar con las actuaciones correspondientes. Se trata de una persona mayor de edad que según indicó Pérez cuenta con antecedentes policiales.