Qué pasó con el nene parecido a Loan Peña que grabaron en Paraguay: las pruebas y videos

Generó gran impacto la aparición de un nene en la televisión paraguaya. Según habían adelantado, existía un 88% de similitud facial entre los dos niños.

En las últimas horas generó gran impacto la aparición de un nene parecido a Loan Peña en la televisión paraguaya. El pequeño llevaba puesta una camiseta de la selección argentina, así se pudo ver en las imágenes que se viralizaron. Tras la repercusión, se conocieron las confirmaciones de las pruebas.

Usuarios de redes sociales advirtieron un notable parecido entre un niño que apareció en la transmisión y Loan, desaparecido en Argentina en 2024. Esto provocó la rápida intervención de la Policía paraguaya para corroborar su identidad y despejar dudas sobre un posible vínculo con la investigación.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, cuando participaba de un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay se presentó este domingo en el predio para iniciar las averiguaciones correspondientes.

Qué confirmaron las pruebas realizadas al pequeño que apareció en televisión

Las imágenes habían despertado expectativas por el parecido físico entre ambos menores, y tras las investigaciones que se activaron de inmediato, el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Formosa confirmaron lo que revelaron las pruebas.

El chico fue entrevistado por un periodista durante la Expoferia Roque Alonso de Paraguay y dijo llamarse Ramiro.

Fuentes vinculadas con el operativo indicaron que existía un 88% de similitud facial entre los dos niños. Sin embargo, ese resultado no representaba una identificación definitiva y debía complementarse con otras pruebas.

Esta actualización digital la realizó la División Individualización Criminal, especializada en arte forense y análisis morfológico.

Los informes confirmaron que finalmente el niño no es Loan Danilo Peña. El oficial paraguayo Ramón Vera, encargado del área de Búsqueda y Localización de Personas, informó que se solicitó una prueba morfológica sobre las fotografías, y compararon una imagen de Loan tomada antes de su desaparición con capturas del niño entrevistado.

Una referencia importante fue una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza de Loan. Esa marca figura entre los datos particulares incorporados en la alerta de Interpol y permitió avanzar con el descarte.

Qué se sabe de las grabaciones

Los investigadores reunieron grabaciones de otras cámaras instaladas en el predio, allí se ve a Ramiro acompañado por una pareja dentro de la feria. La presentación posterior de sus padres ante la Policía terminó de confirmar su identidad.

Pese a la coincidencia detectada por los sistemas de comparación, las pruebas morfológicas y la documentación familiar determinaron que Ramiro no es Loan Peña.

La confirmación volvió a dejar sin resultados concretos la búsqueda internacional, y Loan permanece desaparecido desde junio de 2024, cuando fue visto por última vez después de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.