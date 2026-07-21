Mataron a quemarropa a un policía que estaba de franco para robarle: el impactante video

En las imágenes de un cámara instalada en la calle, se observa el brutal asesinato. El joven agente recibió dos disparos.

Todo ocurrió minutos antes de las 20.30 horas del lunes en la localidad bonaerense de Loma Hermos.

Un brutal crimen ocurrió en la noche del lunes, y tuvo como víctima fatal a un joven policía que se encontraba de franco. Dos delincuentes le dispararon a quemarropa, sin mediar palabras.

El impactante asesinato quedó registrado por las cámaras de seguridad , allí se puede ver el momento en que dos motochorros asesinaron a un policía para robarle la moto.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre asesinado era un agente de la Policía Federal, a quien los delincuentes lo sorprendieron cuando circulaba con su moto en su día de franco, lo obligaron a bajarse a punta de pistola y antes de escapar le pegaron dos tiros en la panza.

Todo ocurrió minutos antes de las 20.30 horas del lunes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, en la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Ezeiza y Río Bermejo.

El brutal crimen quedó registrado por una cámara de seguridad

En las imágenes que captaron una cámara instalada en la calle, se observa el momento en el que la víctima, identificada como Cristian Alberto Jerez, cabo de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal, es sorprendido por dos ladrones que circulaban en una moto.

Antes de bajar, el delincuente que iba como acompañante disparó al aire. Jerez bajó de la moto y caminó hacia atrás, el ladrón lo siguió exigiéndole que entregue su mochila. No opuso resistencia y se la dio. Sin embargo, cuando amagó a sacar su arma reglamentaria, el delincuente le disparó dos veces.

El policía quedó gravemente herido y murió en el lugar, mientras los delincuentes escaparon. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, podrían ser menores de edad.

Quién era el policía asesinado por motochorros

Cristian Alberto Jerez era oriundo de la provincia de Santiago del Estero, pero con domicilio actual en la ciudad bonaerense de San Martín.

Tenía 36 años y era cabo de la Policía Federal Argentina, donde se desempeñaba en la División Redes Exteriores, una unidad especializada de la Superintendencia de Comunicaciones.

Según explicaron a Infobae, su función operativa se centraba en el despliegue, el mantenimiento y la custodia tanto de la infraestructura de redes de telecomunicaciones como de tendidos de fibra óptica y sistemas de interconexión clave para la fuerza.

Asesinaron a un comisario cuando estaba de franco: así fue el brutal ataque

Hace menos de dos meses, un brutal crimen ocurrió en la noche del lunes. Un policía fue asesinado a balazos durante un intento de robo, y confirmaron que estaba de franco al momento del ataque.

La víctima, que prestaba servicios en la sede local de la Escuela de Policía Juan Vucetich, se dirigía a buscar a su hija a sus clases de inglés cuando fue interceptado por cuatro delincuentes.

La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce y tenía 46 años. Recibió varios disparos, con impactos en el abdomen y la espalda.

En un video de una cámara de seguridad que trascendió en las últimas horas, se puede ver cómo los delincuentes llegaron al lugar en moto. Se escuchan los disparos y se ve a los vecinos corriendo para auxiliar a la víctima.

Fueron los vecinos quienes los trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 29. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

Según la reconstrucción del ataque, el comisario se identificó como policía y comenzó a disparar contra los delincuentes, desatando un tiroteo que puso a los ladrones en fuga. Sin embargo, durante el enfrentamiento recibió al menos cuatro disparos en el abdomen y en la espalda.