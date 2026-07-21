Misterio: investigan la muerte de un turista paraguayo en plena calle

Transeúntes que circulaban por el lugar dieron aviso a las autoridades salteñas, al notar a una persona tendida en el suelo. Qué se sabe hasta el momento.

La Policía de Salta trabajó durante varias horas en el lugar donde encontraron muerto al turista paraguayo.

La justicia trabaja por estas horas tras el sorpresivo hallazgo de un turista muerto , cuyo cuerpo sin vida se encontraba en plena calle. El lugar donde apareció el hombre registra un importante movimiento de residentes y visitantes

Fuentes policiales confirmaron que un turista paraguayo fue encontrado en una calle cercana a la Plaza 9 de Julio, en la ciudad de Salta. El descubrimiento se produjo poco después de las 20 horas del lunes, en pleno centro de la capital provincial.

La Policía de Salta preservó la zona durante varias horas mientras los peritos forenses realizaban las primeras actuaciones.

La situación generó conmoción entre las personas que se encontraban en la zona al momento del hecho. Testigos indicaron que la víctima se desplomó de manera repentina mientras caminaba por la vereda, lo que provocó la intervención inmediata de quienes estaban cerca.

La identidad del hombre todavía no fue difundida. Tampoco trascendieron datos sobre su permanencia en la provincia, el alojamiento utilizado ni las personas con las que pudo mantener contacto antes de morir.

Encontraron el cuerpo cerca de la Plaza 9 de Julio

El cuerpo del turista paraguayo fue encontrado en las inmediaciones de uno de los principales espacios públicos de la ciudad. Un llamado alertó a los servicios de emergencia y provocó el despliegue de efectivos policiales.

Los agentes establecieron un perímetro para impedir que las personas se acercaran mientras trabajaban los especialistas. El cuerpo permaneció bajo custodia durante buena parte de la noche para facilitar la recolección de rastros y evitar cualquier alteración de la escena.

El lugar donde apareció el hombre registra un importante movimiento de residentes y visitantes. Esa característica podría permitir que existan grabaciones o testimonios capaces de aportar información sobre lo ocurrido.

La Fiscalía interviniente solicitó la colaboración de quienes observaron movimientos inusuales durante la tarde y la noche del lunes. También pidió que cualquier persona con información se comunique con las autoridades.

La Justicia de Salta espera los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Hasta el momento no se informó si el turista llevaba documentación, equipaje u otros objetos personales. La identificación formal será necesaria antes de notificar a sus familiares y avanzar con los trámites correspondientes.

La autopsia determinará la causa de la muerte

Por el momento, las autoridades no determinaron si el fallecimiento respondió a una causa natural, un episodio traumático o alguna otra circunstancia.

Los estudios forenses serán fundamentales para esclarecer la muerte del turista extranjero en Salta. La autopsia deberá establecer si existieron lesiones, signos de intoxicación o alguna enfermedad que pudiera explicar el fallecimiento.

Los peritos también buscarán determinar el horario aproximado de la muerte. Ese dato permitirá comparar la información médica con las grabaciones de seguridad y las declaraciones de posibles testigos.

Una de las posibilidades bajo análisis es que se tratara de una muerte natural. Sin embargo, la Fiscalía también debe descartar un accidente, una agresión o el consumo de alguna sustancia.

La Policía intentará establecer dónde se alojaba el hombre y cuándo ingresó a la Argentina. También buscará posibles acompañantes, contactos locales y movimientos realizados durante las horas anteriores al fallecimiento.

La causa continuará bajo reserva hasta que estén disponibles los primeros resultados de la autopsia del turista. Esos informes permitirán definir si el expediente permanece vinculado con una muerte sin intervención criminal o si debe avanzar bajo otra calificación.