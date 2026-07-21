Un joven mató a su mamá de 60 puñaladas y brutales lesiones: la escalofriante escena que encontraron

En medio de la conmoción se conocieron detalles escalofriantes sobre el salvaje crimen, y los primeros datos de la autopsia revelaron la brutalidad con que actuó el joven.

Según denunció la sobrina de la víctima, Joaquín era violento con su madre. Fue ella quien encontró el cadáver.

Un brutal y salvaje crime n fue confirmado en las últimas horas, donde una mujer fue asesinada por su propio hijo de 22 años. La sobrina de la mujer fue quien encontró el cadáver y se conocieron aberrantes detalles.

Norma Varela Tula tenía 61 años y fue asesinada de múltiples puñaladas y por el crimen detuvieron a su hijo. El hallazgo del cuerpo se produjo el domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca.

Según denunció la sobrina de la víctima, Joaquín Tula - hijo de la víctima- era violento con su madre. Fue ella quien encontró el cadáver en medio de una escena espeluznante.

Soledad, en diálogo con el diario local El Ancasti, dio impactantes detalles sobre el brutal crimen. “Abro la puerta y me encuentro con un escenario terrible. Ella sabía tener una heladera pegada a una pared, que estaba inclinada como si la hubieran empujado. Me da a pensar que ellos forcejearon. Había mucho desorden en la casa, propio de mi tía”, detalló.

“A un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte, estaba ella tirada en el piso. La cara destrozada. Le había roto los lentes en su cara como si la hubieran molido a piñas. Tenía la cara destruida", relató.

Pero además sumó detalles escalofriantes: "Tenía una manguera negra de agua como las de PVC negro, incrustada en la sien del lado izquierdo (como de medio metro). Tenía un haragán (así le llaman al secador de piso en el norte) en la vagina. La había ensartado con el haragán. Tenía los pantalones y la bombacha debajo de las rodillas, y había líquido en el piso”, dijo aún conmocionada.

Los detalles del horror: qué reveló la autopsia de Norma Varela

La sobrina de la víctima contó a medios locales que existían antecedentes de episodios violentos entre Norma y su hijo de 22 años. “La agresión ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, afirmó.

En medio de la conmoción por la brutalidad del crimen, la causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este. Según la autopsia, la mujer murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones. Si bien no trascendió el número exacto de puñaladas, desde la familia señalaron que la mujer recibió más de 40 puntazos. Mientras que algunos medios locales indican que fueron 60 puñaladas.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a medios locales que las pericias preliminares señalaron que el salvaje hecho habría ocurrido entre las 12.45 y las 19 horas del domingo. Soledad contó que mientras estaba en su casa, cerca del domicilio de su tía, vio cuando el asesino llegó en un auto rojo, junto a un amigo.

“Estaba en mi casa haciendo limpieza. Veo que Joaquín llega con un amigo en un auto rojo. Llegan a mi casa, se estacionan al frente, conversan. Él entra a mi casa por el costado del pasillo y se dirigen a la suya, porque ellos entraban y salían por (el costado de) mi casa”, recordó.

Observó a Joaquín salir de la casa desorientado y sin responder a sus preguntas. “Entré a mi casa, me puse a cocinar y Joaquín salió. Habrá sido la 13.30. Salió corriendo para la avenida San Martín, por frente de mi casa”, explicó.

Según la reconstrucción que pudo hacer, indicó que el joven se dirigió a la casa de un amigo, en el Barrio 240 Viviendas, donde dejó parte de sus pertenencias y habría comentado que mató a su madre.

Posteriormente contactó a un hombre que usualmente le daba trabajo, quien notó que tenía manchas de sangre y una mano lastimada. Lo llevó a su domicilio, donde habrían mantenido una pelea. Tras el incidente, el hombre se dirigió a la casa de Soledad para avisarle que algo grave había ocurrido con su tía.