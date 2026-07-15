Lo asaltaron y murió en el hospital: la pista clave que apareció en una cámara de seguridad

El hombre, de 47 años llegó con sus últimas fuerzas hasta su casa y alcanzó a hablar antes de morir.

Un violento crimen ocurrió tras un asalto, donde un hombre de 47 años murió tras estar internado en terapia intensiva. Luego de la revisión de las cámaras de seguridad, la investigación dio un giro y se centró en un sospechoso que fue visto junto a la víctima.

Efectivos policiales acudieran al centro de salud donde fue trasladado Miguel Osvaldo Leontes, quien presentaba severas lesiones en la cabeza y dificultades para hablar , pero logró declarar que había sido atacado sorpresivamente desde atrás con un objeto contundente, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

También aseguró a los oficiales que cuando se recuperó, notó que le faltaba su celular, un par de lentes y la billetera.

El brutal hecho ocurrió en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Según informó la prensa local, Leontes llegó ensangrentado a su casa y fue asistido por su madre. Luego fue derivado al Sanatorio La Merced, donde permaneció internado por una grave lesión craneal. Sin embargo, después de varias horas, su cuadro de salud empeoró y finalmente murió.

Una cámara de seguridad y una imagen clave para encontrar al asesino

Luego de que los investigadores analizaran las cámaras de seguridad, descubrieron un dato clave para el seguimiento de la causa. De acuerdo a las primeras averiguaciones, las imágenes registradas en las calles de la ciudad muestran a la víctima y a otro hombre ingresando a un descampado.

Luego se observa al sospechoso saliendo solo del lugar, por lo que ahora forma parte de la investigación y se convirtió en el principal y único acusado.

El caso quedó en manos de la Unidad de Abordaje Fiscal, a cargo de la fiscal Gisela Mistein, con intervención de la División Homicidios. La causa que había sido inicialmente caratulada como “lesiones graves” cambió de rumbo tras el fallecimiento de la víctima.

Brutal crimen: asesinó a puñaladas al novio de su exmujer y luego incendió la casa

Conmoción en Mendoza por un brutal crimen ocurrido este viernes por la noche cuando un hombre asesinó a puñaladas al novio de su exmujer en plena vía pública y, poco después, incendió la vivienda de la mujer antes de darse a la fuga.

El brutal episodio ocurrió en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera. La víctima fue identificada por sus iniciales H.A.D.C..

Tras el brutal crimen, el asesino se dio a la fuga y es intensamente buscado por la policía de Mendoza.

La víctima, al momento de ser acuchillado, estaba colaborando con una amiga de su pareja en el traslado de pertenencias hacia otro domicilio. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar minutos más tarde del homicidio y constató el fallecimiento del hombre.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre caminaba junto a su pareja y una amiga de ella transportando distintos elementos de la mudanza cuando apareció el sospechoso. Tras una discusión, el agresor, un hombre de 45 años identificado por sus iniciales A.C.S., habría extraído un cuchillo tipo carnicero y le provocó dos heridas mortales en la zona torácica al hombre.

Lugar donde ocurrió el crimen que conmociona a Mendoza.

Según la investigación, luego del homicidio el sospechoso se dirigió hasta la vivienda de su expareja y la incendió. La principal hipótesis sostiene que el mismo hombre fue el autor tanto del homicidio como del incendio.