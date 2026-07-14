Préstamo de consolidación de deudas del Banco Nación: cómo es el crédito para dejar de ser moroso en 2026

La entidad pública presentó una nueva línea de préstamos destinada a quienes registran deudas tanto con el Banco Nación como con otros bancos . Cómo funciona.

Continuando con su estrategia de salvataje para aquellas personas que acumulen deudas atrasadas en 2026 , el Banco Nación (BNA) lanzó una nueva alternativa destinada a acompañar a sus clientes en situación de mora . Se trata de la línea denominada “Consolidación de deudas” , que se suma a las distintas opciones que ya presentó la entidad para aliviar el creciente nivel de morosidad.

La iniciativa, que ya está vigente desde el pasado 8 de julio, funciona como un préstamo personal que unifica todas las deudas en una única cuota mensual. Esto permite reordenar las obligaciones, mejorar la capacidad de pago, adecuando plazos y esfuerzo financiero, y evita el pasaje a mora, preservando el historial crediticio.

Otra de sus ventajas es que ofrece una tasa de interés más baja y un mayor plazo de devolución en relación a los créditos personales habituales.

La línea para deudores del Banco Nación permite solicitar hasta 100 millones de pesos.

Quiénes pueden acceder al préstamo del Banco Nación para cancelar deudas en 2026

La línea de créditos de la entidad para saldar deudas está dirigida a:

Clientes del Banco Nación que perciban sus ingresos en la entidad.

Personas que decidan trasladar el cobro de sus haberes al banco.

Usuarios con deudas regulares o irregulares no judicializadas.

Clientes con situación crediticia compatible con los requisitos establecidos por la entidad.

No podrán acceder quienes hayan registrado deudas en situación 5 o superior en alguno de los últimos 12 meses según la Central de Deudores del Banco Central.

Cómo es el plan de consolidación de deudas 2026

El plan permite solicitar hasta un máximo de $100.000.000 para cancelar el 100% de las deudas tanto con el BNA como con otros bancos. Uno de los principales atributos de la propuesta es su plazo de hasta 120 meses, equivalente a 10 años, lo que permite reducir la exigencia mensual y facilitar el ordenamiento financiero del cliente. Las cuotas se liquidarán en forma mensual, por sistema francés y no pueden superar el 35% de los ingresos del solicitante.

Los fondos que otorga el BNA se transfieren directamente a los acreedores.

El préstamo estará expresado en UVA -es decir que además de la Tasa Nominal Anual (TNA), tendrá una actualización por inflación-, con la opción de cobertura CER-CVS, que permite al cliente abonar la cuota ajustada por salario. De acuerdo a lo informado, la tasa dependerá de la situación crediticia del solicitante y estará entre estas opciones:

UVA + 12% TNA para deudas en situación regular o con atrasos de entre 30 y 90 días.

para deudas en situación regular o con atrasos de entre 30 y 90 días. UVA + 14% TNA para deudas en situación irregular con más de 90 días de atraso.

Cómo se entrega el préstamo y cómo funciona el sistema de pago de deudas del Banco Nación

A diferencia de otros créditos personales, los fondos de esta línea no se entregan directamente al cliente, sino que éste debe autorizar al Banco Nación a que los envíe directamente a los acreedores correspondientes para la cancelación de las deudas. Los usuarios interesados podrán gestionar la operación en cualquiera de las sucursales del banco y consultar condiciones en www.bna.com.ar, o Contact Center de la entidad.

La mora con las tarjetas de crédito es la que más está creciendo.

Como ejemplo del funcionamiento del programa, el Banco Nación señaló que un cliente que actualmente destina $619.000 mensuales al pago de distintas obligaciones podría consolidarlas en un único préstamo y pasar a abonar una primera cuota de $186.535, incluyendo la tasa y la cobertura CER-CVS. De acuerdo con el cálculo difundido por la entidad, esa operación representaría un ahorro mensual de $432.465 respecto del esquema de pagos vigente antes de la consolidación.

El plan para refinanciar deuda con tarjetas de crédito

Otra de las alternativas que ofrece el Banco Nación está destinada a quienes tengan entre uno y 85 días de atraso con las tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite solicitar un máximo de $10.000.000 (Tarjeta Visa) o $30.000.000 (Tarjeta Mastercard), con plazos de devolución de 24, 36, 48 o 60 cuotas. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 35%.

La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra en hasta el 85%. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.