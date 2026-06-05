Simulador del préstamo de Banco Nación a jubilados: cuál es el monto máximo de junio 2026, según el caso

El Banco Nación con una línea de créditos para jubilados y habilitó una herramienta que permite calcular de cuánto será la cuota mensual.

El Banco Nación (BNA) cuenta con una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que cobren sus haberes en la entidad y busquen financiamiento con fondos de libre disposición , es decir, poder utilizar ese dinero para lo que se desee, desde cubrir gastos y cancelar deudas hasta realizar remodelaciones o impulsar proyectos personales.

Se trata de la línea Préstamos personales Nación Previsional BNA , que permite solicitar hasta $50.000.000, con trámite 100% online y una de las tasas de interés más bajas del mercado financiero.

Una de las ventajas es que los interesados pueden consultar un simulador que, entre distintos datos, permite saber cuánto se pagará de cuota mensual al ir cancelando la devolución.

Cómo son los préstamos del Banco Nación para jubilados y cómo simular un crédito

Estos préstamos están destinados a jubilados, pensionados y retirados en general que perciban sus haberes en la entidad financiera más grande del país, aunque no incluye a beneficiarios de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables. Los solicitantes pueden pedir desde $100.000 hasta $50.000.000, a devolver en hasta 72 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 56%.

La pericia caligráfico determinó que la firma del demandante no se correspondía con la que constaba en el legajo que selló el préstamo.jpg Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación pueden pedir hasta $50.000.000.

El préstamo se otorga a sola firma, en pesos y se amortiza bajo el sistema francés, con el que las cuotas deberán ser iguales, mensuales y consecutivas y se descontarán directamente del recibo de la jubilación o pensión a través del código de descuento que asigne ANSES al banco. El valor de la cuota mensual no puede superar el 35% de los haberes netos.

Simulador del préstamo de Banco Nación a jubilados

Ante cualquier duda, los interesados tienen la posibilidad de acceder a un simulador de préstamos disponible en la propia página web del banco. Solo es necesario ingresar a este link. Una vez corroborado todo lo necesario, se puede avanzar con la solicitud del préstamo siguiendo estos pasos:

Ingresar en Tu Banco.

Elegir la opción Préstamos y luego pulsar en +.

Seleccionar el préstamo de tu preferencia e indicar importe, destino y cuotas.

Validar datos.

“Adelanto de haberes”, otra línea de financiamiento del Banco Nación para jubilados

El BNA cuenta con otra línea de crédito para jubilados denominada “Adelanto de haberes”, diseñada exclusivamente para quienes perciban sus haberes en la entidad. Mediante estos préstamos, el solicitante puede pedir entre $50.000 y $1.000.000. Los fondos se acreditan en la misma cuenta donde se recibe el haber previsional y son de libre disposición, es decir, la persona puede utilizarlos para lo que desee.

préstamo.jpg EL Banco Nación tiene varias líneas de financiamiento para sus clientes jubilados.

Al solicitarlo, se acredita en forma inmediata. Con respecto a la devolución, es a través de una cuota única que será descontada automáticamente al momento de la acreditación del próximo haber. En tanto, salvo que haya mora, se puede renovar al mes siguiente. La Tasa Nominal Anual (TNA) ronda el 91%, lo que implica una tasa efectiva de 30 días de 7,5%.

Este préstamo se puede pedir desde una computadora o celular a través de la App BNA+, sin necesidad de ir a una sucursal física. Solo se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación BNA+.

Dirigirse a la sección "Tu banco".

Seleccionar "Préstamos".

Elegir la opción Adelanto de haberes.

Ingresar el monto que se necesita solicitar.

Verificar los datos.

Confirmar la operación.

Los otros bancos públicos que también ofrecen préstamos para jubilados

El Banco Provincia cuenta con préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La línea vigente permite acceder hasta $50.000.000 con devolución en hasta 36 cuotas mensuales. La entidad informó que el dinero se acredita dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del crédito y que el trámite puede gestionarse de manera digital desde home banking o BIP Móvil.

Para acceder, el cliente debe contar con usuario, clave y Token activo. Según las condiciones publicadas, la Tasa Nominal Anual vigente ronda el 99,10%. Además, el banco analiza el perfil crediticio y el nivel de ingresos antes de aprobar el monto final.

Plazo fijo- Home Banking.jpg Los bancos públicos cuentan con créditos personas que se pueden tramitar 100% online.

Por su parte, el Banco Ciudad cuenta con créditos para jubilados con distintas condiciones según la relación que mantengan con la entidad. Quienes cobren sus haberes a través del banco pueden acceder a un financiamiento de hasta $40 millones, con cuotas fijas mensuales, un plazo máximo de devolución de 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%.

En el caso de los jubilados que son clientes del banco, pero no perciben allí sus haberes, el monto máximo disponible es de $20 millones, también con cuotas fijas mensuales, un plazo de hasta 72 meses y una TNA del 87%. En tanto, quienes no sean clientes de la entidad podrán solicitar hasta $10 millones, con un Costo Financiero Total (CFT) con IVA del 174,30%.