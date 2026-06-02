Atención deudores: cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar tarjetas de crédito y préstamos personales 2026

Ante un escenario complejo, el Banco Nación anunció una batería de medidas para que los morosos de tarjetas de crédito y préstamos personales puedan regularizar sus deudas en 2026. ¿En qué consisten?

Hay una certeza: las deudas de índole personal y/o familar no paran de crecer. Ante este escenario complejísimo y pleno de incertidumbre, el Banco Nación anunció una batería de medidas para que los morosos de tarjetas de crédito y préstamos personales puedan regularizar su situación en 2026 . ¿En qué consisten?

El panorama es alarmante. Y es que la morosidad de las familias argentinas trepó al 11,2%, acumuló 16 meses consecutivos de suba y alcanzó su nivel más alto desde 2004. Cabe señalar que, según informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la consultora 1816, este 11,2% de morosidad no solo representa el peor registro en más de dos décadas, sino que también superó los niveles de la pandemia y acumuló 16 meses consecutivos de deterioro.

El plan de refinanciación que lanzó el Banco Nación para morosos de tarjetas de crédito y préstamos personales

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El Banco Nación anunció que el plan de financiación para morosos de tarjetas de crédito y préstamos personales está destinado a aquellos clientes que perciben sus haberes a través de esa entidad y permite unificar obligaciones financieras mantenidas tanto en el propio banco como en otras entidades.

Cabe resaltar que este plan del Banco Nación contempla:

Tasa fija.

Plazos de hasta 72 meses.

TNA del 65%.

Montos de hasta 100 millones de pesos.

Asimismo, el Banco Nación informó que este plan de financiación posibilita refinanciar saldos pendientes de hasta 10 millones de pesos, con las siguientes modalidades:

Plazos de hasta 60 meses.

TNA del 35%.

Inicio del pago en el próximo resumen.

En tanto, el BNA aclaró que, para los casos con atrasos superiores a 90 días, existen esquemas de financiación de hasta 96 meses, sujetos a evaluación crediticia.

¿Qué documentación solicita el Banco Nación para adherirse al plan de financiación?

En su sitio web oficial, el Banco Nación consigna qué documentación es preciso presentar para adherirse al plan de financiación descripto más arriba.

En forma adicional a la documentación habitual, se deberá presentar una nota o liquidación emitida por la/s entidad/es acreedora/s, donde se acredite fehacientemente la/s deuda/s que declara, la cual deberá contener:

Nombre, apellido y N° de documento o de CUIL/CUIT.

Importe de la deuda a cancelar.

a cancelar. Detalle completo de la cuenta de la entidad acreedora donde se debe transferir la suma adeudada para la cancelación (Banco, sucursal, N° de cuenta y titular).

para la cancelación (Banco, sucursal, N° de cuenta y titular). Vigencia de la nota/liquidación (deberá verificarse que se cuente con una antelación mínima de 24 horas respecto de la fecha prevista para el desembolso de la operación).

Asimismo, el Banco Nación recalca que la cuota calculada para 30 días no deberá superar el 35% del ingreso neto calculado del solicitante. Además, precisa que el usuario autorizará al BN a transferir directamente los fondos a sus entidades acreedoras para la cancelación de las deudas objeto del crédito.