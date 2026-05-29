Crédito para autos: cuál es el monto en 2026 y la guía práctica para acceder al préstamo +Autos

Crédito para autos : el Banco Nación continúa con su línea de préstamo en 2026 para adquirir un vehículo. Requisitos , montos y cómo acceder.

Crédito para autos: cuál es el monto en 2026 del préstamo +Autos

Según lo detalló la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) , el número de vehículos patentados durante abril de 2026 ascendió a 47.564 unidades, lo que representó una baja del 13,6% interanual, puesto que en abril de 2025 se habían registrado 55.025 unidades. A pesar de esta sensible baja, el Banco Nación continúa otorgando créditos personales para la compra de un auto . ¿En qué consisten? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de esta modalidad de préstamo ?

En su sitio web oficial, el Banco Nación subraya que este préstamo debe tramitarse directamente en la concesionaria en la que se adquirirá el vehículo . Así, los interesados deberán presentarse con su DNI. Y una vez en la concesionaria conocerán la oferta y podrán solicitar el préstamo , sin realizar trámite alguno en la sucursal y sin ningún gasto de otorgamiento. Si no son clientes del Banco Nación, también podrán acceder al préstamo .

El préstamo se solicita directamente en alguna de las concesionarias adheridas a +Autos con BNA, presentándose con el DNI, sin necesidad de acercarse al banco.

El crédito para la compra de un auto que otorga el Banco Nación 2026

El Banco Nación, que otorga créditos personales para la adquisición de un auto, informó que las condiciones generales de este préstamo son las siguientes:

Modalidad: en pesos.

Amortización: sistema francés con amortización mensual.

Monto mínimo: $1.000.000.

Monto máximo: hasta $100.000.000.

Plazo: hasta 72 meses.

Proporción de apoyo: hasta el 100% del valor de venta del vehículo (IVA incluido). No se financiará el patentamiento ni otros gastos que puedan existir.

(IVA incluido). No se financiará el patentamiento ni otros gastos que puedan existir. Garantía: sola firma. Sin suscripción de pagaré ni prenda.

A su vez, el Banco Nación recalca que podrán acceder al préstamo personas humanas aptas para ser asistidas crediticiamente a través de un préstamo personal a partir de los 18 años. De igual modo, los jubilados y pensionados pueden solicitarlo. El préstamo se solicita directamente en alguna de las concesionarias adheridas a +Autos con BNA, presentándose con el DNI, sin necesidad de acercarse al banco.

La guía práctica para acceder al préstamo +Autos con Banco Nación

Para acceder al préstamo +Autos del Banco Nación, es preciso cumplir con esta sencilla guía:

Presentarse en la concesionaria adherida con el DNI.

Solicitar al vendedor conocer la oferta disponible de +Autos con BNA. Los vendedores informarán la oferta en el momento.

con BNA. Los vendedores informarán la oferta en el momento. Si queremos avanzar con nuestra solicitud, el vendedor cargará nuestros datos, los del vehículo a adquirir y al instante recibiremos un correo electrónico para realizar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde nuestro celular.

a adquirir y al instante recibiremos un correo electrónico para realizar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde nuestro celular. En forma inmediata contaremos con el préstamo aprobado y recibiremos un correo con el comprobante de la operación.

Un dato importante: si no se es cliente del BNA, también se podrá solicitar el préstamo. En el caso de tener una oferta disponible, podremos gestionar nuestro préstamo, luego deberemos descargar BNA+ y darnos de alta como cliente.

Concesionaria El Banco Nación subraya que este préstamo debe tramitarse directamente en la concesionaria en la que se adquirirá el vehículo.

Los requisitos para tramitar el préstamo +Autos del Banco Nación

Ser mayor de edad.

Contar con ingresos demostrables que respalden la capacidad de pago.

Superar con éxito la evaluación crediticia interna del banco.

Realizar la operación en alguno de los concesionarios adheridos al programa oficial.

Otro dato clave: esta modalidad de préstamo puede gestionarse tanto para la compra de vehículos nuevos como usados, dependiendo de los acuerdos vigentes entre la entidad financiera y cada agencia.