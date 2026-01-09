Los autos chinos se cuadruplicaron en Argentina y ya marcan un cambio de escala

El año pasado se vendieron 12.000 unidades, cifra que cuadruplica a los autos que se comercializaron en 2024.

La cantidad de autos chinos en el mercado argentino se cuadruplicó entre 2024 y 2025, según indica un informe de la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA). El reporte plantea que en 2025 se patentaron 12.000 unidades de ese origen.

“En 2025, las marcas de origen chino acumularon más de 12 mil unidades patentadas, lo que representa un volumen casi cuatro veces superior al registrado en 2024”, dice el reporte conocido este viernes.

El trabajo indica que “e l crecimiento está liderado por las marcas BAIC, HAVAL, JAC y BYD , que muestran trayectorias de expansión acelerada”.

El informe se conoce luego de que otro reporte de la Asociación de Fabricantes de Autos (ADEFA) advirtiera que el año pasado la producción de autos cayó 3,1%, pero las ventas crecieron 42%.

BAIC BJ30 BAIC BJ30. BAIC

El reporte de ACARA detalla que acelerada la marca “BAIC pasa de 185 unidades en 2021 a 776 en 2024 y a más de 4.500 en 2025, con incrementos de 2.360 % respecto de 2021 y 487 % interanual”.

“HAVAL avanza de 280 unidades en 2021 a más de 2.600 en 2025, acumulando un crecimiento de 1.890% en cinco años y 831 % en el último año”, añade el estudio.

El documento indica que la marca “JAC se expande de 124 a más de 780 unidades, con una suba de 440% en el período y una aceleración interanual de 532 %, mientras que BYD, que inicia operaciones en 2025, supera las 670 unidades en su primer año de comercialización”.

autos-chinos

“Este desempeño no responde únicamente a un efecto de base, sino que se apoya en un proceso de maduración de las marcas que ingresaron al mercado a partir de 2018, entre ellas BAIC, HAVAL y JAC, que tras varios años de crecimiento gradual alcanzaron en 2025 un punto de aceleración, marcando un cambio de escala en su presencia dentro delmercado automotor argentino”, indicó ACARA.

La expansión asiática

El reporte indica que “en 2015, la presencia de marcas chinas en el mercado argentino era incipiente y altamente concentrada: Chery explicaba prácticamente la totalidad del segmento, con 4.872 unidades patentadas y una participación de 0,8 % del mercado, mientras que otras marcas, como Lifan, registraban volúmenes marginales (apenas 3 unidades en el año)”.

“Diez años después, en 2025, el escenario fue sustancialmente distinto: la oferta se expandió hasta alrededor de 23 marcas, con ventas todavía muy atomizadas, pero con una presencia agregada que ya alcanza el 2,2 % del mercado total”, precisa el estudio.

JAC T9 JAC T9 JAC Motors

ACARA señala que “este proceso no solo refleja una mayor diversidad de oferta, sino también la conformación de un nuevo bloque competitivo que, de replicar los ritmos de crecimiento observados en algunas de las incorporaciones más recientes, podría comenzar a sumar volúmenes relevantes y ganar peso estructural en el mercado automotor argentino”.