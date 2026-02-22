Sin elección de reina, pero con una Miss rionegrina que hizo gira en la Fiesta de la Manzana

La cipoleña Valentina García recorrió el predio como parte de su gira provincial. Busca representar a la provincia en un concurso nacional que será en Resistencia, Chaco.

Aunque desde hace varios años la Fiesta Nacional de la Manzana dejó de elegir reina, la moda y la representación de los concursos de belleza tuvieron presencia este fin de semana en Roca. Valentina García, actual Miss Latina Río Negro , recorrió el predio municipal como parte de su gira provincial.

La joven cipoleña , coronada el pasado 30 de enero, tiene como objetivo prepararse y visibilizar su participación en el concurso nacional Miss Latina Argentina, que se desarrollará en abril en Resistencia, Chaco.

“¿ Por qué no recorrer y asistir a la Fiesta de la Manzana ? Hay que honrar el trabajo, el orgullo y la economía de nuestra provincia”, expresó García en diálogo con LM Neuquén.

miss latina 2

Como parte de su agenda, la representante provincial mantuvo reuniones con distintos jefes comunales. Recientemente, se entrevistó con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y prevé un encuentro con el intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, en la previa de la Fiesta Provincial de la Vendimia.

"La idea es recorrer Río Negro y destacar su cultura, su identidad y su comercio", señaló.

Su proyecto social

Según la organización, el certamen evaluó el concepto de “belleza integral”, que contempla no solo aspectos estéticos, sino también formación, oratoria, pasarela y compromiso social. En ese marco, la joven presentó un proyecto orientado al acompañamiento y embellecimiento de pacientes oncológicos, mujeres víctimas de violencia y personas mayores.

García resultó electa entre cinco postulantes de distintas localidades rionegrinas.

“Presenté un proyecto social que vengo desarrollando desde hace diez años. Realizamos pasantías en entidades públicas junto a mi escuela de cosmetología. Llevamos concientización, educación y tratamientos a pacientes oncológicos, personas mayores, mujeres que han sufrido violencia y también trabajamos con el área de diversidad”, explicó.

Las críticas a los certámenes

Consultada sobre los cuestionamientos hacia los concursos de belleza por la cosificación de las mujeres, García consideró que los cambios normativos han ampliado las posibilidades de participación.

“Es positivo que las leyes y reglamentaciones se actualicen y se adapten a los tiempos. Hace años, por ejemplo, una mujer madre no podía participar. En mi caso, esa fue una limitación. Hoy las condiciones son distintas y eso incentiva a muchas mujeres a sumarse”, sostuvo.