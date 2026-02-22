De tomas a lotes con servicios: más de la mitad de los terrenos que entregó la Muni ya están construidos

El Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat ya entregó más de 5 mil parcelas. Muchas familias ya tienen su casa o están en plena obra de su vivienda.

Durante la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Neuquén, el intendente Mariano Gaido anunció el desarrollo de 1556 nuevos lotes con servicios para continuar una política de creación de barrios planificados que permitió el desarrollo urbano de la meseta. De los 5 mil lotes que se entregaron, más de la mitad ya cuentan con viviendas terminadas o en construcción , y reflejan un alto porcentaje de cobrabilidad para seguir creando barrios nuevos.

La capital provincial, que históricamente creció a fuerza de la regularización de asentamientos informales , ya tiene hoy unas 2700 viviendas en pie a partir del trabajo del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat , que generó nuevos barrios en la zona norte de la capital a través de la entrega de lotes con servicios a los vecinos que se congregaban en cooperativas, colegios profesionales y otras organizaciones intermedias.

Según la información que maneja el Instituto coordinado por Marco Zapata, un 55% de los lotes entregados ya tienen casas en construcción o incluso los finales de obra aprobados, lo que confirmó el rumbo de la entidad para brindar soluciones habitacionales a los vecinos y evitar así los asentamientos informales, que requieren luego una gran inversión pública para la instalación de servicios y la regularización.

En paralelo, la Municipalidad avanzó con la regularización de asentamientos informales, también conocidos como tomas. En su discurso, el intendente destacó los trabajos que avanzaron sobre veinte barrios informales de la capital, como Hibepa, Ampliación Pacífica o Rincón del Valle. El objetivo, no obstante, es centrarse en el desarrollo de los loteos para evitar nuevas ocupaciones de tierras.

“Neuquén era una ciudad de tomas, así nació Neuquén con el bouquet Roldán que era una toma que regularizó Felipe Sapag“, afirmó Gaido durante su discurso el pasado domingo en el Concejo Deliberante de Neuquén. “Cuando asumimos, la toma de Casimiro Gómez tenía dos mil familias instaladas“, dijo y agregó: “Eso ya era una realidad normal en la ciudad y algo que desmotivaba al sector privado a invertir“.

El intendente destacó la creación del Instituto y su trabajo con organizaciones intermedias para desarrollar los nuevos barrios de la meseta. Según explicó, la entidad ya entregó 5 mil lotes con servicios y se planifica que este año se entreguen otros 1556 para crear tres nuevos barrios en el norte de la capital provincial.

A su vez, Gaido destacó el alto porcentaje de cobrabilidad que tiene el Instituto, un factor que, junto a la administración ordenada de sus recursos, le permite arrojar balances con superávit. En ese contexto, el pago de los vecinos permite el desarrollo de nuevos barrios que, en algunos casos, ya tienen obras de cordón cuneta, asfalto o la totalidad de sus terrenos con construcciones.

Marco Zapata, presidente del IMUH, detalló que cada uno de los proyectos están en distintas etapas de avance. El más avanzado corresponde a la segunda etapa del Distrito 6, ubicado hacia el este de la primera etapa, que ya fue entregado: "Ya está en ejecución y con un 50% de avance, correspondiente a lo que es el movimiento del suelo completo, el cordón cuneta completo, el agua y la cloaca", explicó Zapata, quien manifestó que “este sector representa una pieza clave en la expansión urbana planificada”.

Más de la mitad ya tienen viviendas

Según los datos aportados por el IMUH, que coordina Marco Zapata, todos los barrios tienen avances de construcción diferentes, aunque hay algunos que ya cuentan con el 100% de sus parcelas edificadas, como es el caso de la zona conocida como Manzana 34.

Entre los barrios más avanzados se cuentan el Distrito 3 o el Distrito 7, que cuentan con un alto porcentaje de construcción. Según los datos del Instituto, estos barrios tienen el 75% de sus lotes con viviendas en pie: en términos nominales, unas 600 construcciones en los 800 terrenos entregados.

En los barrios de entrega más reciente, en cambio, ya se pueden ver las obras en marcha, con cerca de cien viviendas en construcción o incluso algunas ya terminadas. De este modo, entre las obras en construcción y las casas que ya tienen su final de obra aprobado, los barrios creados por la Municipalidad a partir de la entrega de lotes con servicios ya dieron origen a unas 2700 viviendas para cubrir el déficit habitacional de la capital.

Si se analizan los 5 mil lotes en conjunto, el porcentaje de edificación alcanza el 55%, un valor que podría incrementarse en el mediano plazo a partir de otro anuncio que hizo el intendente de Neuquén durante su discurso inaugural. En el Concejo Deliberante, anunció la creación de un banco de la ciudad que podría generar préstamos hipotecarios para los neuquinos que tengan previsto edificar su vivienda, en una especie de Procrear Neuquino.

Créditos para la construcción, el punto clave

El análisis de los barrios edificados permite observar que la mayoría de las construcciones se dieron en el contexto de programas como Procrear, por lo que hoy se nota una desaceleración en la construcción por la dificultad para afrontar los costos de obra. En ese sentido, el futuro banco local podría brindar las herramientas financieras para que los distritos de la meseta cuenten con más casas en pie.

Mariano Gaido - Concejo Deliberante su balance de gestión y los proyectos para 2026

“El Banco Ciudad va a ser destinado al crecimiento, al sector privado y a los habitantes que quieren, por ejemplo, edificar una vivienda. El famoso Procrear se va a transformar en Neucrear“, adelantó Gaido.

“A mí me parece que es un motivo y un elemento sustancial, cuando inauguramos estos barrios, el crecimiento de los loteos en viviendas sucede a través de créditos como el Procrear, o la autoconstrucción. El Banco de la Ciudad va a ser una opción más para la construcción de viviendas, con un trabajo serio y responsable y con 100% de cobrabilidad“, afirmó.

Cómo funciona el IMUH

El funcionario explicó la metodología de trabajo del Instituto opera en dos frentes paralelos: "Por un lado, lo que es la planificación, la licitación, el desarrollo de las obras; y, por otro lado, lo que es el trabajo de oficina, que es la firma de convenios con diferentes organizaciones de la sociedad civil y que, hasta el momento, se han firmado convenios con más de 40 organizaciones”.

Marco Zapata, administrador del IMUH

Un aspecto destacado por Zapata es la política de recupero de fondos, fundamental para sostener el programa: "Nosotros venimos teniendo un recupero exitoso desde el comienzo del Instituto, o sea, desde el año 2020, por encima del 90%", señaló, remarcando que este sistema "garantiza que podamos seguir planificando acciones".

Esta política permite crear un círculo virtuoso donde los fondos se reinvierten no solo en nuevos lotes, sino también "en lo que es la dotación de infraestructura en los asentamientos históricos consolidados que tenemos en la ciudad", concluyó Zapata.