La Municipalidad de Neuquén proyecta entregar 1.545 lotes con servicios en 2026

Con más de 5 mil soluciones habitacionales entregadas desde el comienzo de su gestión, el intendente Mariano Gaido trazó el objetivo para este año.

La Municipalidad de Neuquén avanza en enero con los trabajos para consolidar nuevos barrios , y se trazó como objetivo para 2026 terminar el año con más de 1500 nuevos lotes con servicios.

Hasta la fecha la gestión de Mariano Gaido concretó la entrega de más de cinco mil lotes a familias neuquinas en distintos sectores de la ciudad, y para este año el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) presentó su plan de trabajo, que contempla la consolidación de nuevos barrios distribuidos en cinco sectores diferentes de la ciudad.

Marco Zapata , presidente del IMUH, detalló que cada uno de los proyectos están en distintas etapas de avance. El más avanzado corresponde a la segunda etapa del Distrito 6, ubicado hacia el este de la primera etapa, que ya fue entregado: "Ya está en ejecución y con un 50% de avance, correspondiente a lo que es el movimiento del suelo completo, el cordón cuneta completo, el agua y la cloaca", explicó Zapata, quien manifestó que “este sector representa una pieza clave en la expansión urbana planificada”.

Entrega de lotes con servicios 2

Simultáneamente, el Instituto trabaja en otros 234 nuevos lotes para la tercera etapa del mismo Distrito 6. "Venimos finalizando los proyectos ejecutivos, y el mes de febrero vamos a comenzar con la ejecución", adelantó el presidente del IMUH, marcando un cronograma concreto de avance.

Otros 280 lotes corresponden a la última etapa de la Manzana 34, donde actualmente se están realizando trabajos de red eléctrica y agua potable.

“Pero quizás el proyecto más ambicioso sea el desarrollo de 600 lotes en la cuenca intermedia, específicamente en la Cuenca XVI del Z1, en tierras provinciales donde hemos firmado un convenio de colaboración con el Estado provincial y estas tierras han sido puestas a disposición del Instituto”, anunció Zapata.

Y contó sobre esto que en el mes de febrero van a estar comenzando con las licitaciones de las obras para tratar, con el objetivo de estar “hacia fines de este año haciendo entrega de esos 600 lotes".

Gaido lotes con servicios en Z1 El loteo en barrio Z1.

Finalmente, anunció que en el Distrito 7 -tierra donde se consolidó el primer barrio que entregó el intendente Mariano Gaido- se desarrollarán 28 lotes adicionales que estarán ubicados en sectores que quedaron en los extremos y serán destinados a completar el compromiso asumido con los damnificados de la cooperativa 14 de Octubre: “Ya hemos entregado una parte, y queda finalizar esos 28 lotes para poder terminar con este compromiso”.

Cómo funciona el IMUH

El funcionario explicó la metodología de trabajo del Instituto opera en dos frentes paralelos: "Por un lado, lo que es la planificación, la licitación, el desarrollo de las obras; y, por otro lado, lo que es el trabajo de oficina, que es la firma de convenios con diferentes organizaciones de la sociedad civil y que, hasta el momento, se han firmado convenios con más de 40 organizaciones”.

Un aspecto destacado por Zapata es la política de recupero de fondos, fundamental para sostener el programa: "Nosotros venimos teniendo un recupero exitoso desde el comienzo del Instituto, o sea, desde el año 2020, por encima del 90%", señaló, remarcando que este sistema "garantiza que podamos seguir planificando acciones".

Esta política permite crear un círculo virtuoso donde los fondos se reinvierten no solo en nuevos lotes, sino también "en lo que es la dotación de infraestructura en los asentamientos históricos consolidados que tenemos en la ciudad", concluyó Zapata.