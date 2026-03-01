Todo listo para iniciar la obra de defensa sobre el río Curí Leuvú

El proyecto, que demandará una inversión superior a los 3.618 millones de pesos, beneficiará a más de 13 mil habitantes.

El Gobierno de Neuquén firmó el contrato para iniciar la obra de restitución y defensa de la margen izquierda del río Curí Leuvú , en la ciudad de Chos Malal . Se trata de una intervención clave para prevenir inundaciones y reforzar la seguridad hídrica en el norte neuquino.

El proyecto demandará una inversión superior a 3.618 millones de pesos y permitirá proteger más de 700 metros lineales de ribera . El sector fue uno de los más afectados por las crecidas extraordinarias ocurridas durante junio y agosto de 2023.

La intervención se ejecutará aguas abajo del nuevo puente de la Ruta Provincial 43 , donde el avance del río provocó la erosión de márgenes . Además, produjo la pérdida de suelo productivo y daños en infraestructura urbana y viviendas.

Los daños se originaron tras intensos fenómenos climáticos conocidos como “ríos atmosféricos”. Los mismos generaron precipitaciones excepcionales en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Colorado.

Las consecuencias de las crecidas extraordinarias

Luego de más de 15 años de sequía, el incremento repentino del caudal ocurrido en 2023 produjo la erosión lateral de las márgenes, el deterioro de defensas existentes y la rotura de obras hidráulicas. Además, se registraron anegamientos en zonas urbanas y productivas.

Como parte de las tareas de restitución de la margen izquierda del río Curí Leuvú, la Dirección Provincial de Vialidad y el Ejército Argentino trasladaron material proveniente del derrumbe del cerro La Virgen para estabilizar temporalmente el sector afectado.

La nueva infraestructura consistirá en una defensa continua de enrocado, diseñada para consolidar estructuralmente la margen izquierda del río y reducir riesgos ante futuras crecidas.

El proyecto contempla:

Excavación de 17.263 metros cúbicos de suelo.

Relleno y compactación de 3.445 m³.

Colocación de 2.838 m³ de grava como prefiltro.

Instalación de 18.265 m³ de roca para la defensa principal.

La estructura tendrá un talud de 1V:2H, con un espesor de 1,60 metros y un pie de apoyo de tres metros de extensión, características técnicas pensadas para soportar eventos hidrológicos extremos.

Además, se prevé mejorar la defensa existente en el paseo costero, replicando el diseño hacia aguas arriba y aguas abajo del tramo ya reparado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos durante 2024.

Inversión, plazo y beneficios para Chos Malal

El contrato firmado por el Gobierno alcanza los $3.618.057.552,55 y la obra será ejecutada por una unión transitoria de empresas. El plazo estimado de ejecución es de 12 meses.

Según informó el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la intervención beneficiará directamente a aproximadamente 13 mil habitantes. Además, protegerá la infraestructura urbana, los espacios públicos, las áreas productivas y el circuito turístico local.

La iniciativa forma parte del plan provincial de fortalecimiento de defensas aluvionales y adaptación al cambio climático, en el marco de la emergencia hídrica vigente en Neuquén.

Con la firma del contrato, la Provincia avanza en una obra estructural considerada estratégica para el norte neuquino.