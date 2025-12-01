Impactante vuelco en la Ruta 40: el guardarraíl la salvó de caer al río Curi Leuvú

Una automovilista de 53 años, que se dirigía a Chos Malal, quedó hospitalizada. Bomberos Voluntarios, Policía y ambulancia colaboraron en el rescate.

Una mujer estuvo al borde de caer con su camioneta por el barranco, pero fue salvada por el guardarraíl . El siniestro sucedió este lunes por la mañana en el kilómetro 2632 de la Ruta 40 , en el sector norte, cuando se produjo un impactante vuelco . De acuerdo a lo relevado no hubo participación de terceros.

Según informó a LM Neuquén Jorge Gutiérrez, Jefe de la División Tránsito Chos Malal , el accidente vial se registró a las 7 de la mañana sobre la Ruta 40 en sentido a Buta Ranquil, la localidad vecina. La conductora de 53 años iba sola, sin acompañantes, a bordo de su pick up blanca.

"Es de Chos Malal, está viviendo en Paraje Auquinco, a unos 30 kilómetros, cuando en un sector de curvas por razones que desconocemos, se quedó dormida o sufrió un descuido, se produjo el auto vuelco", precisó sobre la dinámica del hecho.

vuelco ruta 40 chos malal

En este sentido, destacó que debajo de la calzada se abre el río Curí Leuvú: "por suerte no pasó el guardarraíl porque la frenó".

Rescate de una automovilista tras un vuelco en Ruta 40

La camioneta 4x4 quedó con las cuatro ruedas para arriba, tras dar al menos un tumbo donde gran variedad de pertenencias salieron despedidas del vehículo. Afortunadamente, la automovilista llevaba el cinturón de seguridad puesto pero tuvo que ser auxiliada y hospitalizada.

"La gente que circulaba llamó a policía, ambulancia y bomberos, ella estaba bien, permaneció sentada al lado de los efectivos mientras realizaban constataciones y manifestaba que tenía dolor en el pecho", dijo Gutiérrez quien agregó que una ambulancia la trasladó de inmediato al hospital de Chos Malal para realizar estudios complementarios.

"Entendemos que son lesiones leves, estará en el hospital hasta que termine estudios", dijo y agregó que tenía toda la documentación en regla.

ruta 40 vuelco

Como la camioneta había quedado en el medio de la ruta, personal de Bomberos la giraron, la pusieron ruedas abajo, la corrieron de la cinta asfáltica y se retiró a través de un servicio de grúa.

Vuelco en la Ruta 13: dos neuquinos que volvían de Chile resultaron heridos

Un matrimonio neuquino, que regresaba al país luego de viajar a Chile, protagonizó un vuelco sobre la Ruta 13 en el sector conocido como La Pampa de Lonco Luan. Fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados para controles médicos preventivos tras el siniestro.

El accidente ocurrió este sábado, cuando perdieron el control del automóvil en el que se desplazaban, en plena traza cordillerana. La pareja, oriunda de la ciudad de Neuquén, se dirigía de regreso a la capital provincial cuando, por razones que aún se investigan, terminó con el vehículo volcado a un costado de la calzada.

La zona de La Pampa de Lonco Luan, caracterizada por curvas cerradas, pendientes y sectores con ripio suelto, suele presentar dificultades para quienes transitan sin un conocimiento profundo del camino.

Vuelco Ruta 13 Gentileza Bomberos Voluntarios Villa Pehuenia - Moquehue

Tras el aviso, se activó un amplio operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia–Moquehue, Defensa Civil Municipal, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia y la Brigada de Manejo del Fuego trabajaron de manera coordinada para asistir a los neuquinos, estabilizar el vehículo y asegurar el área. La respuesta inmediata permitió evaluar su estado, brindarles contención y luego trasladarlos para estudios de rutina, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Durante los trabajos de asistencia y despeje de la ruta, el tránsito se mantuvo reducido, ya que la Ruta Provincial 13 es una vía angosta y de montaña donde la presencia de equipos de emergencia limita la circulación. Desde Bomberos explicaron que este tipo de intervenciones requieren una coordinación precisa para evitar nuevos riesgos, especialmente en corredores cordilleranos.

Las autoridades destacaron además que esta ruta es una de las más utilizadas por turistas y residentes para conectar Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé con el resto de la provincia, por lo que insisten en la necesidad de conducir con extrema precaución. Recordaron que las condiciones del camino, sumadas a variaciones climáticas y al tránsito estacional, pueden incrementar los riesgos de siniestros.

El tránsito quedó restablecido una vez que el vehículo fue retirado y la calzada quedó despejada. No obstante, desde los organismos intervinientes reiteraron el pedido de prudencia para quienes circulan por rutas de montaña, donde cada año se registran incidentes asociados al estado del camino y a las exigentes condiciones del entorno cordillerano.