Impactante video: así fue el vuelco de un camión por la deformación de la Ruta 3

Un camionero protagonizó un impactante vuelco tras despistarse por deformaciones en la ruta. El episodio reavivó la polémica por la falta de mantenimiento.

En las últimas horas, se viralizó un video registrado en la provincia de Santa Cruz , donde se indica el momento exacto en que un camionero pierde el control y protagoniza el vuelco del camión , debido a las impresionantes deformaciones de la Ruta Nacional 3 . Este momento trajo al debate en redes sociales la peligrosidad de las rutas patagónicas .

El episodio muestra que el camión de la empresa Andreani pierde el control de su vehículo debido a las severas deformaciones, un tramo denunciado desde hace tiempo por transportistas que circulan por la Patagonia. Pese a los intentos para no despistarse y generar un choque con otro camión que circulaba en sentido contrario.

A pesar del violento zigzag y del inminente riesgo de colisión con otro camión que venía de frente , el conductor logró evitar una tragedia y salió completamente ileso . Según trascendió, el incidente ocurrió este jueves y la vecina que filmó el momento destacó que "gracias a Dios no hubo fallecidos", pero advirtió sobre el riesgo extremo para quienes recorren estos camiones.

Despiste de un camión en la ruta 3

El peligro de las rutas por falta de mantenimiento

"La ruta en el sector Tres Cerros… Santa Cruz. Gracias a Dios no hubo fallecidos. ¡A cuidarse los turistas!", escribió la mujer al compartir las imágenes que rápidamente se viralizaron. Transportistas habituales de esta zona aseveraron que vienen advirtiendo sobre las deformaciones, ondulaciones y sectores con desgranamiento del pavimento.

La situación reavivó el reclamo por la falta de mantenimiento en una de las rutas más importantes para el transporte de cargas en el sur del país. Desde la División Unidad Operativa Tres Cerros acudió al lugar rápidamente para asistir al chofer y asegurar la zona del despiste. El Sargento Figueroa encabezó las tareas iniciales, utilizando herramientas especializadas para liberar el camión y prevenir nuevos incidentes en un tramo donde el tránsito pesado es constante.

camion vuelco ruta 3 (1)

Pelea entre Santa Cruz y Nación por un tramo destruido de la Ruta 3

Tiempo atrás hubo un intento de acuerdo entre el gobierno de Santa Cruz y el Ejecutivo nacional para completar las obras inconclusas en uno de los peores tramos de la Ruta Nacional 3 en aquella provincia. Todo acuerdo se trabó durante un encuentro entre funcionarios santacruceños y autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.

El eje de la discusión pasa por el tramo de la Ruta 3 entre la ciudad de Caleta Olivia y Ramón Santos, en el límite con la provincia de Chubut. Se trata de poco más de 50 kilómetros en los que hay sectores muy deteriorados, y cuyo trazado está incluido en un proyecto de mejora que quedó sin finalizar.

Desde el equipo técnico de la provincia de Santa Cruz dejaron saber que la decisión del traspaso continúa en pie, pero resumieron la postura de Nación diciendo que “cede a Santa Cruz (la obra) pero sin aportar insumos ni fondos ni materiales”, según informó el medio local La Opinión Austral.