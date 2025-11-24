El intenso calor sigue en Neuquén este lunes: ¿A cuánto llegará la temperatura?

La ciudad se posicionó como la más calurosa del país durante el domingo. ¿Cómo seguirá este lunes y los próximos días?

El fin de semana largo continúa en Neuquén con intenso calor . Este domingo, la ciudad volvió a destacarse como la más calurosa del país , según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), que a las 18 registró 36° y apenas 17% de humedad .

Las altas temperaturas continuarán este lunes, en el inicio de la semana. Según el detalle del pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), para este lunes 24 de noviembre se espera una máxima de 37° con cielo parcialmente nublado. El viento será protagonista, especialmente durante la noche, cuando se esperan ráfagas de hasta 64 km/. con una temperatura que descenderá a 14°.

La AIC anticipó una semana de alta variabilidad climática, marcada inicialmente por una intensa ola de calor y ráfagas de viento, seguida de un brusco descenso de las temperaturas y condiciones de inestabilidad.

El martes 25 se mantendrá el calor, con un pico de 34° bajo un sol radiante durante el día. Sin embargo, la noche marcará un cambio, con el cielo mayormente cubierto y vientos leves de 10°.

El miércoles 26 y el jueves 27 se caracterizarán por condiciones de inestabilidad. El miércoles la máxima será de 35°, pero el viento del sector Oeste (O) se sentirá con ráfagas de hasta 52 km/h en la noche. El jueves la máxima bajará a 31° y se esperan ráfagas de hasta 61 km/h. provenientes del Suroeste (SO) durante la noche, con la temperatura cayendo a 10°.

El cierre de la semana trae consigo un notable descenso térmico. El viernes 28 estará mayormente cubierto, con una máxima de solo 21°. La noche será fría, con cielo mayormente despejado y una mínima de apenas 3°. El sábado 29 el día estará marcado por lluvias débiles y dispersas con una máxima muy baja de 16°. La noche será la más fría del período, con la temperatura cayendo a 2°.

calor Balneario Sandra Canale (12)

Cómo cuidarse del golpe de calor en días de temperaturas extremas

Las marcas por encima de los 35° aumentan el riesgo de golpes de calor, un cuadro que puede afectar a cualquier persona, especialmente a niños, adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Recomendaciones básicas: