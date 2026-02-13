Alerta meteorológico por tormentas con viento, fuertes lluvias y calor extremo

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia del fuerte temporal.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en varias partes del país durante este verano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo para este jueves 12 de febrero que alcanza a diez provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta por tormentas que afectará a casi la mitad del país, pero además rige otra advertencia por temperaturas de calor extremo.

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , pudiendo ser superados de manera puntual", destacó el SMN.

La alerta de nivel amarillo afectará a zonas de de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy.

Cortes de luz arboles caídos (1)

Ante esta situación, el organismo recomendó evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Además, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

Alerta por ola de calor

Por su parte, confirmaron que rige una alerta amarilla por calor extremo, donde la máxima superará los 31°C. Las temperaturas que pueden generar un efecto leve a moderado en la salud y "peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Las zonas afectadas por el calor extremo son el norte de Guaraní, San Pedro, la zona alta de General Manuel Belgrano y la zona alta de Montecarlo, en Misiones.

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

alerta

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en 3 aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.

Las alertas y las advertencias se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, explica el SMN, pero, si la situación meteorológica lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales fuera de esos horarios.

Además, como complemento también existen los avisos meteorológicos a muy corto plazo (ACP), pronósticos inmediatos que tienen validez de 3 horas y sólo se emiten por tormentas fuertes o severas, lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ráfagas fuertes y/o caída de granizo que puedan ser detectados a través de radares meteorológicos.