Luis Bertolini denunció una intencionalidad política y justificó los hechos que despertaron sospechas

El intendente de Plottier explicó cómo fue la contratación de la empresa y la eximición de tasas a un barrio privado. Afirma que buscan desestabilizarlo en su cargo.

Tras los ocho allanamientos que ordenó la Justicia de Neuquén para investigarlo por presuntas irregularidades en la función pública, el intendente de Plottier, Luis Bertolini, aseguró que no va a renunciar a su cargo y afirmó que hay una intencionalidad política detrás de esta denuncia , iniciada por una vecina, que pretende desestabilizar su gobierno y alejarlo del cargo.

En el marco de la causa que lo investiga por presuntas irregularidades en su gestión como intendente, Bertolini brindó una conferencia de prensa y aclaró, ante los medios de comunicación, que su gestión sigue trabajando sin detenerse para respetar la voluntad popular del 57% de los vecinos de Plottier, que lo eligieron como jefe comunal. "No está en mi intención dejar el cargo ni este ni hacer lugar a a los rumores", aseguró.

"Hace más de un año se vienen instalando rumores, en un momento era por mi salud, en otro momento era que yo iba a renunciar", dijo y agregó que en esta causa que se investiga "hay una intencionalidad porque la denuncia de la vecina llega justo en estos días" en que están por iniciar la sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, donde se podrían definir acciones en contra de su continuidad.

En ese sentido, sus abogados reclamaron que se respeten los resortes institucionales y no se utilicen estas denuncias para ejercer presión sobre los concejales y permitir atropellos. "Ese atropello institucional, sin lugar a dudas, genera gravedad institucional a la provincia y espero que el gobernador no se haga el distraído", expresaron.

Conferencia Luis Bertolini

Una intencionalidad política

Afirmó que esta denuncia "aparece justo en un periodo y en un tiempo donde hay determinadas cuestiones que tienen que ver con las decisiones políticas y y bueno, por ahí en una mala interpretación de la carta orgánica, pensando que si el intendente tiene alguna sospecha de algún acto, ya con eso se lo puede separar del cargo o pedirle licencia". Aclaró, sin embargo, que no piensa dimitir de su cargo.

"Fiel al mandato que me ha dado el 57% de la población y que estoy legítimamente en el lugar que ocupo por cuatro años, como así lo establece nuestra carta orgánica, fiel a ese mandato del 57% es que voy a continuar trabajando por esta ciudad", dijo Bertolini. Recordó que seguirán con las actividades como el plan de asfalto, la ampliación de un gimnasio y el avance en el tratamiento de residuos pese a los allanamientos "invasivos" que lo dejaron incomunicado porque le incautaron su teléfono celular.

SFP Intendente de Plottier conferencia (12)

El intendente de Plottier brindó una conferencia de prensa para dar su postura sobre las acusaciones. Acompañado de sus abogados, los letrados Javier Pino y Maximiliano Gómez, aclaró que se va a poner a disposición de la Justicia para brindar la información correspondiente. También aclaró que tiene previsto investigar y actuar en consecuencia en caso de detectar alguna irregularidad por parte de sus funcionarios, si es que se comprueba que hubo alguna irregularidad en la administración de la Municipalidad de Plottier.

El jefe comunal justificó las acciones por las cuales lo acusan de una administración irregular de los fondos municipales, aunque aclaró que llegará al fondo de la cuestión para saber si las acusaciones son veraces. "Se va a buscar si realmente hubo alguna irregularidad o no la hubo, se van a clarificar realmente las responsabilidades y si hubiera algún funcionario o algún administrativo o alguien que haya tenido o se haya equivocado en algo, por supuesto que será este sometido a sumario y será apartado del cargo si es necesario".

SFP Intendente de Plottier conferencia (13)

Javier Pino, abogado de Bertolini, afirmó: "Entendemos que acá hay una agrupación política que quiere ganar a través del escritorio el espacio de poder que tiene el intendente. Como vemos que como consecuencia de esa campaña sucia y esos rumores no han logrado quebrarlo psicológicamente al intendente, creo que esa agrupación política ha apelado a lo que ya conocemos al manual de la vieja política, lo más rancio", dijo en relación a estas denuncias sobre manejo irregular de los fondos públicos.

Aunque Bertolini no apuntó a ninguna agrupación en particular, su abogado solicitó a los concejales que sean razonables al designar en la presidencia del cuerpo deliberativo a una persona que respete la gestión municipal que fue votada en las elecciones de 2023.

"Pedimos es cordura, razonabilidad y que vamos a estar a disposición del Ministerio Público Fiscal para poner a disposición la documentación que necesite y le vamos a pedir que que no más show mediáticos de estos allanamientos que lo único que hacen es generar eventualmente un principio de que los ciudadanos digan, "Ah, es culpable Bertolini." Y se genera una un relato a través de los medios de comunicación que es lamentable para las instituciones democráticas", se quejó.

Los Canales y la obra pública: que respondió Bertolini

El intendente de Plottier es investigado en una causa por presuntas irregularidades en su gestión. Puntualmente, quedó en el foco de la Justicia por haber exonerado a algunos propietarios de lotes en el barrio privado Los Canales de las tasas municipales, y por la contratación de una empresa que se vinculó al hijo de una de sus funcionarias.

Con relación a la contratación de la compañía, Bertolini aclaró que "es una empresa que está con varios contratos en la Municipalidad, que hace limpieza urbana en las zonas del centro, que es una empresa unipersonal de un colega arquitecto y que ha realizado también algunos unas obras en la ciudad que están todas terminadas y la empresa ha cumplido con los contratos que tiene que hacer".

Agregó que "hay una vinculación de esa empresa con otra porque tiene nombres similares, de una empresa que no tiene CUIT. Son cuestiones técnicas que vamos a resolverlo". Y expresó que "si hay alguna irregularidad en la contratación, en el seguimiento del trabajo, en la facturación, lo verificaremos".

SFP Intendente de Plottier conferencia (7)

Según detalló, la empresa comenzó a trabajar hace un año y medio prestando servicios para la Municipalidad y cumple con los procesos administrativos para ser contratada por el Estado. En la conferencia, explicó que el área de Hacienda de la provincia tiene acceso a todos los softwares que utiliza el gobierno de Plottier para hacer las contrataciones, ya sean directas o por licitación pública, en base a los protocolos vigentes.

"Todos los procesos que se hacen en el municipio responden a los procedimientos que están habilitados", dijo Bertolini y añadió que firmó las autorizaciones basado en el principio de la confianza, ya que no puede verificar todos los procesos administrativos y, por eso, se basa en la estructura municipal, que podría ser investigada y sumariada en caso de que se detecte alguna irregularidad de acuerdo a la denuncia presentada en la Justicia.

SFP Intendente de Plottier conferencia (2)

Pino, su abogado, aclaró que hubo una confusión con respecto a la posibilidad de que el Municpio haya contratado una empresa sin CUIT. Hizo la distinción entre el nombre de fantasía, el nombre de una persona y el que tiene una persona jurídica, como una SRL o una SA. En ese sentido, aclaró que están vigentes los mecanismos para comprar que las contrataciones se ajusten a las normativas provinciales.

En relación a la eximición de impuestos cuestionada en el barrio privado Los Canales de Plottier, aclaró que ese barrio "ha tenido durante muchos años una desprolijidad en esto de las tasas y este decreto vino a raíz de estos reclamos y de buscar soluciones para que ni se dañara el patrimonio municipal ni tampoco estuviéramos generando la posibilidad de que aparezcan una serie de juicios que no tienen sentido".

"En esto de Los Canales fue hecho con la intención clara y pura de que el Estado no pierda y que resolvamos un problema histórico", señaló el intendente. A su turno, su abogado aclaró: "Eso se puede llegar a discutir en el fuero contencioso administrativo y es un disparate pensar que eso puede ser una cuestión penal".

Un intendente incomunicado

Durante la conferencia de prensa, Bertolini describió los allanamientos que incluyeron el ingreso a su propia vivienda. "Fueron totalmente desproporcionados, el allanamiento en mi casa fue muy invasivo, revisando cuestiones personales, destruyendo cosas de la casa, dando vuelta a cajones. No así los los procedimientos que se hicieron acá en el municipio que fueron más ordenados", afirmó.

"Yo estoy incomunicado hace una semana, no tengo este teléfono celular. Se llevaron hasta computadoras rotas de mi casa este en la búsqueda de alguna información. Así que creo que ha sido desmedido, que ha sido una acción más que todo para amedrentarme", reclamó. Sus abogados afirmaron que harán presentaciones para recuperar los dispositivos que el jefe comunal utiliza para la gestión de gobierno de la ciudad.

Aunque aseguró que recibió muestras de solidaridad y respaldo tras los allanamientos a través de tercero, ya que no puede acceder a su propio teléfono, lamentó que el gobierno de la provincia no lo haya convocado a la inauguración del refugio para mujeres víctima de violencia de género este viernes en Plottier.

"Me dediqué casi durante 10 años a que esta obra hice todas las gestiones ante nación, ante provincia para tratar de que se terminara y bueno, lamentablemente me perdí la la inauguración", afirmó.