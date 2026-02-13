Qué podés hacer en Neuquén durante San Valentín y el resto del finde largo

La agenda cultural que no te podés perder a partir de este viernes 13 en la capital neuquina. También coincide con la Semana de la Pizza. Mirá las promociones.

La Municipalidad de Neuquén organizó una agenda cultural para que sus ciudadanos puedan planificar tanto el Día de los Enamorados como el resto del fin de semana largo por Carnaval, que se extenderá hasta el próximo martes 17 de febrero.

Se trata de un amplio abanico de propuestas que dan inicio este mismo viernes 13 con actividades como las muestas de arte que se podrán apreciar de 9.30 a 20 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), ubicado en Mitre y Sarmiento. Se exhiben: Patrimonio; y Moda y arte argentino: identidad y vanguardia.

También por la tarde/noche la muestra: "Entre Zainuco y la Patagonia Rebelde en el Museo Paraje Confluencia (Independencia y Pasaje Héroes de Malvinas). Es un relato histórico sobre los presos asesinados en el paraje Zainuco, y la matanza de los peones rurales en Santa Cruz.

Para este e este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, Día de los Enamorados, la ciudad pone en marcha una nueva edición de la Semana de la Pizza, una propuesta que invita a celebrar el amor con uno de los sabores más elegidos por los neuquinos. Con descuentos especiales, versiones con identidad regional y votación electrónica para elegir la mejor pizza, la iniciativa se extenderá hasta el 22 de febrero y se integra a un fin de semana largo con múltiples actividades turísticas.

La Semana de la Pizza reúne a pizzerías y bares de la ciudad que ofrecerán promociones especiales y propuestas únicas. “Estamos con todas las expectativas de que la gente pueda tener un montón de actividades para realizar durante este fin de semana que es largo”, anticipó el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol.

pizzas.jpg

Los comercios que participrán de esta edición son: Amore, Owe Bar, Pizza Park, Borken, Il Forno Di Sanna, Primo, Casa León, Valencia, Hopfen y La Ranchería, entre otros espacios gastronómicos que ofrecerán descuentos importantes sobre el valor habitual, beneficios en la segunda unidad y promociones 2x1.

El funcionario municipal explicó que “la característica de esta semana es que tienen que ofrecer dentro de su producto algún producto regional, digamos, una reversión en la pizza. Por ejemplo, en alguno de esos hacen una pizza de pera y roquefort”.

Además de disfrutar las propuestas, el público podrá votar electrónicamente a su pizza favorita mediante un código QR que se acercará en cada local. Se votará la pizza, no la pizzería, y puede haber más de una versión en competencia dentro de un mismo espacio. La posibilidad de votar está asociada a probar la propuesta en el lugar.

Reservas para este finde largo

La Semana de la Pizza se desarrollará en un contexto de fuerte dinamismo turístico. Tras la Fiesta Nacional de la Confluencia, Cayol señaló que el 40% de quienes ingresaron al predio provenían de más de 100 kilómetros de distancia y pernoctaban en la ciudad. “El nivel de ocupación promedio fue de tres noches” y se registró “ocupación plena en términos estadísticos”, indicó.

El gasto promedio estimado fue de 170.000 pesos por persona por día, considerando alojamiento y comidas, lo que representó un impacto aproximado de 2.000 millones de pesos, sin contabilizar el consumo dentro del predio del evento.

Fiesta de la Confluencia 2026 (13)

Para este fin de semana largo, ya se registran reservas en torno al 40%. “Es un número alto, no es la Fiesta de la Confluencia, pero es un número interesante para este fin de semana largo. Así que con buenas expectativas”, expresó el funcionario.

Carnaval, flotadas y experiencias al aire libre

La agenda del fin de semana largo incluye el festejo de carnaval en la explanada del Monumento General San Martín, con desfile de corsos, el domingo desde las 19, y propuestas culturales abiertas al público, además de actividades organizadas con agencias de viajes y prestadores turísticos.

El sábado se desarrollará una actividad conjunta con la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo, filial Alto Valle, que incluye flotadas por el río Limay con una duración aproximada de cinco horas.

El municipio se encarga de trasladar a los turistas hasta el punto de salida y luego buscarlos al finalizar el recorrido.

También habrá propuestas de flotadas, bote dragón y kayak durante sábado, domingo y lunes, ampliando las opciones para residentes y visitantes.

flotada rio limay

Las actividades habituales del turismo local funcionarán con normalidad. El bus turístico tendrá salidas a las 9:10, 17 y 18, mientras que el parque Hiroki estará habilitado de 8 a 20, con guiados que comienzan a las 9 y finalizan a las 18, con frecuencia de una hora. Puede recorrerse con o sin guía.

A esto se suman Parque Norte, los miradores del río Limay y del río Neuquén, y el Paseo Costero, consolidando una oferta integral que combina gastronomía, naturaleza y eventos culturales en la capital neuquina.

Promociones de la Semana de la Pizza

- Amore (Talero 375)

Take away: 2x1 en margarita y 2x1 en pepperoni; 1 margarita + 2 porrones de Stella a precio promocional.

Salón: comprando 2 pizzas, la segunda al 50% off.

- Owe Bar (Av. Olascoaga 2120)

30% off en “Rocke Williams Fort” con dos pintas de cerveza Río Grande.

- Pizza Park (Belgrano 1005)

1 muzza + 1 napo a precio promocional; 1 muzza a súper precio.

- Borken (Yrigoyen 350)

15% off en todas las pizzas.

- Il Forno Di Sanna (Independencia 316)

30% off en la segunda unidad + envíos gratis (promo válida en delivery).

- Primo (Av. Argentina 131)

20% off en pizza de gírgolas de Neuquén y ciboulette.

- Casa León (Alderete 1607)

25% off en todas las pizzas de la carta.

- Valencia (Alcorta 767)

Pizza Valencia/Madrid con 20% off consumiendo en salón.

- Hopfen (Antártida Argentina y diagonal 9 de Julio)

20% off en pizza napo, fugazzeta y muzza; 2x3 en esas variedades; comprando una pizza de rúcula y crudo o 4 quesos, una pinta de regalo.

- La Ranchería (Alderete 920)

20% off en pizza “Tranka Marga” durante toda la semana.

Con esta propuesta, la ciudad de Neuquén invita a vecinos, vecinas y turistas a celebrar San Valentín con sabor, recorrer las pizzerías locales y combinar la experiencia gastronómica con carnaval, naturaleza y actividades turísticas durante todo el fin de semana largo.