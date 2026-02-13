Así se disculpó una streamer japonesa con un vendedor ambulante al que confundió con un estafador

El hecho ocurrió durante una transmisión en vivo en Lima, cuando insultó por error a un comerciante. Cómo reaccionó el hombre.

Ocurrió durante una caminata por Perú, cuando un comerciante se acercó a la streamer para ofrecerle productos

Una streamer japonesa insultó a un vendedor ambulante mientras realizaba una transmisión en vivo en las calles de Lima, la capital de Perú, y luego regresó a pedirle perdón de rodillas y entre lágrimas , tras darse cuenta de su error y recibir fuertes críticas en las redes.

La situación ocurrió durante una caminata, cuando un comerciante se le acercó para ofrecerle productos. La creadora de contenido conocida como Nanatty reaccionó de manera hostil al interpretar que el hombre intentaba engañarla .

En primer lugar, le exigió silencio en inglés y luego le lanzó insultos en japonés . Todo quedó filmado en la transmisión en vivo y las imágenes no tardaron en hacerse virales poco después en las distintas plataformas.

Pido disculpas sinceras por mi actitud.

Reconozco que fue inapropiada y que pude haber causado molestia.

Reconozco que fue inapropiada y que pude haber causado molestia.

Respeto a la gente y la cultura de Perú, y me comprometo a actuar con mayor respeto en el futuro. — nanatty (@nanatty_7) February 9, 2026

Usuarios peruanos y de distintas partes del mundo reaccionaron ante ese contenido y cuestionaron la actitud de la streamer, lo que generó una rápida acumulación de comentarios críticos en redes sociales.

Frente a esa situación, la protagonista decidió reconocer públicamente el error cometido durante la transmisión.

El primer descargo en redes luego de la confusión

La streamer publicó un comunicado en su cuenta oficial de X en el que se refirió a lo ocurrido en las calles limeñas. “Pido disculpas sinceras por mi actitud. Reconozco que fue inapropiada. Respeto al pueblo peruano y su cultura, y me comprometo a actuar con más respeto”, expresó.

Más tarde, en otra publicación, volvió a referirse al episodio y reafirmó su intención de disculparse de manera personal con el comerciante involucrado.

“Estoy realmente arrepentida, lo siento mucho”, escribió, y confirmó que regresaría al lugar donde se había producido el incidente.

El reencuentro y un pedido de disculpas entre lágrimas

Días después, Nanatty cumplió con lo prometido. Durante una nueva transmisión en vivo, regresó al sitio donde todo ocurrió y se reencontró con el comerciante. En ese momento, visiblemente afectada, se arrodilló en plena calle para pedirle perdón.

El hombre aceptó las disculpas y buscó tranquilizarla mientras ella lloraba. “Te perdono, te perdono”, le respondió, antes de restarle importancia a lo sucedido y bromear con la repercusión del episodio. “Me hizo famoso”, le dijo a un joven que acompañaba a Nanatty.

Nanatty apologizes to the street vendor please forgive her Peru — cxclips_ (@cx_clips) February 9, 2026

Luego, el comerciante la ayudó a incorporarse y ambos se despidieron con un abrazo, escena que también fue transmitida en directo y compartida posteriormente en redes sociales.

Quién es la streamer Nanatty

Nanatty desarrolla su actividad principal como streamer en Kick, donde mantiene una agenda regular de transmisiones. En el último mes acumuló más de 91 horas de contenido en vivo, con una audiencia promedio cercana a los 200 espectadores y picos que superaron los 1.000 usuarios conectados de manera simultánea.

En abril de 2025 alcanzó su récord histórico con 11.326 espectadores simultáneos. Transmite de lunes a sábado, con emisiones que pueden extenderse hasta 10 horas, y reserva los domingos para el descanso en una comunidad que supera los 14.400 seguidores y que está en constante crecimiento.