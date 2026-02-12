Fuerte choque entre dos camionetas y un camión en Ruta 7
Ocurrió a la altura de Tratayen. En las impactantes imágenes se puede ver a la camioneta incrustada debajo de uno de los camiones.
Un fuerte choque ocurrió durante la tarde de este jueves entre una camioneta y dos camiones sobre la Ruta 7. Fue a la altura de Tratayen. Según las primeras informaciones, los vehículos involucrados sufrieron fuertes daños.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
