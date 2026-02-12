Damas gratis brindará un show gratis que promete ser inolvidable: qué día se presenta en la Fiesta de la Manzana 2026

La banda liderada por Pablo Lescano se presenta en la Fiesta de la Manzana 2026 . ¿Cuándo será?

Con más de 25 años en el ruedo, Damas Gratis se transformó en la banda icónica de la cumbia villera . Con el liderazgo de su vocalista y tecladista Pablo Lescano, Damas Gratis ofrecerá un show en la Fiesta de la Manzana 2026 , una de las fiestas más importantes y multitudinarias de la Patagonia Argentina.

Recientemente, Damas Gratis se presentó en el Carnaval de Ranchillos (Tucumán). Antes del show, Pablo Lescano visitó el barrio Villa 9 de Julio y desató una verdadera locura en las redes sociales. El referente de la cumbia villera llegó a ese barrio para visitar el almacén del influencer tucumano Pichón López.

Damas Gratis se presentará el sábado 21 de febrero de 2026 en la Fiesta de la Manzana 2026 en la ciudad de General Roca, en Río Negro.

Cabe resaltar que la Fiesta de la Manzana 2026, que se llevará a cabo en General Roca (Río Negro), presenta la siguiente grilla:

Viernes 20 de febrero de 2026: Neo Pistea/YSY-A.

Sábado 21 de febrero de 2026 : Emanero/ Damas Gratis .

: Emanero/ . Domingo 22 de febrero de 2026: Cazzu/Lali Espósito.

La Fiesta de la Manzana se llevará a cabo en el Predio Ferial Municipal, situado en la calle Cerro Tronador 260, a la vera de la Ruta Nacional 22, en la Ciudad de Gral. Roca. Su organización está a cargo de la Municipalidad de General Roca.

La Fiesta de la Manzana 2026 ofrece un acceso general libre y gratuito a todos los concurrentes. Además, aquellas personas que deseen una ubicación más cercana a los espectáculos tendrán la opción de adquirir accesos preferenciales, cuyos precios son los siguientes:

Entradas Preferenciales Público General

Viernes 20: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Sábdo 21: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Domingo 22: $25.000 Tribunas Plus. $50.000 Campo Plus. $55.000 Campo Full.

Puntos de Venta de Entradas Preferenciales

Venta presencial: Cajas Municipales. De lunes a viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Venta telefónica y consultas: 0800-222-9742. De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.

Venta online: generalroca.gob.ar (sitio web del Municipio de General Roca).

Estas entradas también se podrán comprar a través del sitio oficial de la Fiesta de la Manzana 2026.

La Fiesta Nacional de la Manzana es una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, Argentina. Los organizadores subrayan que este evento se lleva a cabo todos los años durante el mes de febrero y tiene como objetivo principal rendir homenaje a la producción manzanera, un pilar económico fundamental para la región del Alto Valle del Río Negro.

Tras su presentación en la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, Damas Gratis formará parte del festival La Mágica, que se llevará a cabo en el estadio de GEBA -en Buenos Aires- el 14 de marzo de 2026. Además de la banda liderada por Pablo Lescano, también actuarán Dalila; Uriel Lozano; Roman El Original; El Chili; Supermerk2; Los Charros y Karicia.