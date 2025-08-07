Batalla campal en un show de Damas Gratis: un muerto y más de 15 heridos

El trágico hecho ocurrió en la noche del miércoles. El show tuvo que ser suspendido. La palabra de Pablo Lescano.

Damas Gratis tuvo que suspender su show en Colombia tras incidentes entre barras de equipos de fútbol de Bogotá que dejó un muerto y al menos cinco heridos. El enfrentamiento fue protagonizado por hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes más populares de Bogotá.

El hecho ocurrió este miércoles en el Arena de Bogotá durante el cierre de una gira de la banda de cumbia en el país. Los incidentes sucedieron en la previa del show y terminó en una verdadera batalla campal. El show estaba agotado y en el momento en que ingresaban al show se produjo el ingreso en manada que derivó en el principio del caos.

Testigos cuentan que volaron sillas y vallas de contención sobre la multitud. De hecho, las primeras imágenes que se viralizaron en las redes sociales muestran como barras de distintos equipos de fútbol discuten, golpean y revolean objetos generando heridas a los presentes.

Tras lo sucedido, las autoridades del establecimiento emitieron un comunicado en el que lamentan lo sucedido y explicaron que suspendieron el show “por motivos de seguridad” y para “proteger a los asistentes y colaboradores”.

Los incidentes continuaron en los alrededores del estadio y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán lamentó el fallecimiento de una persona que, aparentemente, habría sido atropellada. “Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, escribió el alcalde en un comunicado que viralizó.

“Además, anticipó que solicitará a los representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policia Metropolitana de Bogotá un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, concluyó.

Alcalde bogota

La palabra de Pablo Lescano

El evento de Damas Gratis se convirtió en una verdadera pesadilla y en medio del caos, Pablo Lescano, líder y cantante de la banda, se manifestó en sus redes sociales. “Chau Bogotá, Colombia me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, escribió en una historia que acompaño de capturas de mensajes directos de seguidores y miembros de la organización del evento.

Los verdaderos afectados de la situación fueron los fanáticos de la banda que se quedaron con la ilusión de disfrutar de la cumbia villera argentina. “No se pudo hoy, nunca imaginé terminar así el día”, “por culpa de otras personas irresponsables”, “Estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, fueron algunos de los comentarios tras la batalla campal que terminó con una persona fallecida y más de 15 personas heridas.