Qué condición puso Ian Lucas para ir a los Martín Fierro tras el cruce con Evangelina Anderson

El influencer habría hecho un pedido particular que no pasó desapercibido y generó enojo en la modelo. Qué contó la periodista Paula Varela.

Se acerca la gala de los premios Martín Fierro y las polémicas ya empiezan a florecer en torno a ella debido a las nominaciones que hacen ruido y algunos cruces de famosos esperados debido a situaciones que se han dado en el mundo de la farándula. Una de ellas es el hipotético encuentro entre Ian Lucas y Evangelina Anderson luego de la polémica por el desenlace de la supuesta relación que tuvieron cuando eran compañeros en MasterChef Celebrity.

En las últimas horas se conoció un pedido especial que hizo el artista para asistir a la gala debido a que, según trascendió, evitaría cruzarla en distintos eventos. En el programa Intrusos, de América TV, Paula Varela contó: “Se vienen los Martín Fierro. ¿Y qué sucede? Por Masterchef van Ian Lucas, que aparte está ternado como revelación, y Evangelina Anderson porque fue figura del programa. Ambos estarían en la misma mesa”.

“Me dijeron que ayer, cuando se enteró Ian Lucas, puso el grito en el cielo. No le gustó”, dijo y afirmó sobre la postura del joven: “No quiere compartir mesa con Evangelina Anderson en los premios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2054608379339756002&partner=&hide_thread=false MARTÍN FIERRO: IAN LUCAS NO QUERRÍA SENTARSE CERCA DE EVANGELINA ANDERSON@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/LZq9tdVYJk — América TV (@AmericaTV) May 13, 2026

Por otra parte la periodista recordó otro desplante del joven a quien habría sido protagonista de una relación amorosa en su vida: "Algo así como lo que habría pasado en su momento con el programa de Vero Lozano, que dijeron ‘si está Evangelina, buenísimo, pero nosotros no vamos’”.

En su cierre, afirmó: “Ahí hay un tema, así que veremos si van a priorizar este pedido de Ian Lucas y la van a sentar a Evangelina en otro lado o a él en otro lado y Evangelina con los de Masterchef...”. “Obviamente, esto ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada”.