Descubrí la vida y carrera de los hijos de Mario Pergolini , Tomás, Matías y Valentina: de qué trabajan.

Cómo son los hijos de Mario Pergolini, Tomás, Matías y Valentina: a qué se dedican

A lo largo de su exitosa trayectoria en televisión y radio, Mario Pergolini contó con un sostén fundamental: su familia . El conductor –uno de los más importantes de la Argentina- lleva más de 30 años casado con Dolores Galán y es padre de tres hijos que siguieron su pasión por los medios y el mundo artístico, en especial la música.

Pergolini y Galán se conocieron a fines de los 80, cuando la carrera de él comenzaba a despegar en la Rock&Pop y ella era una joven estudiante de psicología de 18 años. Rápidamente se enamoraron y luego, en 1990, se casaron. En poco tiempo llegó su primer hijo, Tomás . Lo siguió Matías y, finalmente, completó la familia la única hija mujer, Valentina . En estos años, mientras su esposa mantiene la privacidad, los hijos del conductor se destacan en distintas facetas.

Tomás Pergolini nació en 1994 y decidió acompañar a su padre en los medios y la producción audiovisual , aunque construyendo su propio camino desde el bajo perfil y un estilo suyo.

Actualmente forma parte de Vorterix, donde conduce el ciclo Esto no Sucedió. Desde ese espacio suele mostrar su pasión por la música y por Boca, dos puntos en común con Mario, con quien comparte un impactante parecido físico.

tomas Desde Vorterix, Tomás Pergolini suele mostrar su pasión por Boca.

Muy activo en redes sociales, donde muestra los detalles de su vida y despliega su personalidad extrovertida para sus más de 13 mil seguidores en Instagram, Tomás sorprendió este año al revelar un talento oculto: la gastronomía. Desde su cuenta de esa red social, reveló que comenzó a estudiar la carrera de profesional en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) mientras continúa con sus emprendimientos en el streaming.

Matías Pergolini, entre la psicología y la música

Nacido en 1998, Matías es el segundo hijo de la pareja. Siguiendo los pasos de su madre, en septiempre de 2024 se graduó como Licenciado en Psicología en la Universidad del Salvador. “Esta es toda tuya”, lo felicitó su padre en redes, donde el propio conductor reconoció que no es de “mostrar cosas públicas de nuestra familia, pero hay cosas que no se pueden dejar de festejar”.

Sin embargo, esa no es toda su trayectoria, ya que combina su formación académica y seria con su pasión por la música y la producción de eventos. El joven se destaca como DJ y productor, formando parte del equipo que organiza Climax Buenos Aires, una fiesta urbana que convoca a miles de jóvenes en la capital y que gana espacio entre centennials y millennials.

matias Matías Pergolini se recibió de Licenciado en Psicología y también trabaja en Vorterix.

Matías también formó parte de los medios. En 2025, estuvo al frente de Cohete al Sol, uno de los ciclos que más se escuchó en la emisora de su padre, Vorterix. Y si bien el programa dejó la grilla este año, él se mantiene en la producción general y recursos humanos de la propia radio.

Valentina, la actriz de la familia

Valentina Pergolini llegó al mundo en 2006 para completar la familia de cinco. A diferencia de sus hermanos, no forma parte de ningún programa de Vorterix y construyó su propio perfil artístico: desde su adolescencia se formó en el arte del canto, el baile y la actuación para obras musicales y teatrales.

valentina Valentina Pergolini estudió actuación y el año pasado debutó en teatro.

Su debut llegó en junio de 2025 en Despertar de Primavera en el Teatro Ópera, bajo la dirección de Fernando Dente. En noviembre del mismo año, la obra estuvo nominada en los Premios Hugo en 16 categorías, entre ellas una para la joven, cuya actuación fue muy valorada por la crítica. En sus redes mantiene una vida pública, mostrando sus avances a sus más de 9 mil seguidores.