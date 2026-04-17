Ricky Diotto se cansó de que su hija viva en un hotel y exigirá la tenencia a Fernanda Callejón

Ricky Diotto brindó una entrevista donde abrió su corazón y dejó expuestas sus sensaciones en el marco del inicio del juicio iniciado por su ex pareja María Fernanda Callejón por violencia de género. El mismo inició este jueves 16 de abril y tendrá por delante seis audiencias donde se definirá el caso.

Previo al juicio, el cantante habló con el programa televisivo Desayuno Americano y se conmovió al hablar sobre la situación. “Estoy tranquilo porque no hice nada. Es una lástima, pero bueno, así estamos, a poner la cara como hice toda la vida. Llegar a esta instancia y pasar por esto me parece innecesario, pero ella tomó una decisión y hay que poner la cara”, dijo en su relato y reveló que perdió piezas dentales y pelos por el estrés.

“En su momento me ofreció como propuesta que le dejara la casa y levantaba la denuncia, pero yo no lo acepté porque no le hice nada y no iba a ceder esas cosas. Vendimos la casa, perdí mi departamento, todo”, contó sobre el arreglo que habría intentado hacer la actriz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2044756201074745606&partner=&hide_thread=false LA PALABRA DE RICKY DIOTTO ANTES DEL JUICIO CON CALLEJÓN: "YA NO ME IMPORTA NADA"@DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/jC9BHFNUUj — América TV (@AmericaTV) April 16, 2026

Por otra parte reveló su postura sobre la decisión de Callejón de vivir junto a su hija en un hotel: “Es una decisión de ella, con la plata que gasta en la camioneta te alquilás un departamento, pero ella quiere seguir haciendo esa vida de diva y vivir en un hotel, yo no puedo hacer nada”.

“Una persona normal, en vez de gastar un dineral en mantener una camioneta, se compra un auto más chico y alquila un departamento. Parece que yo estoy loco porque mi hija vive en un hotel. Mi hija es una reina y tiene que vivir en una casa normal”, sumó sobre su postura.

Sobre un posible pedido de tenencia

“No lo sé… ¿Y cómo no lo voy a evaluar? Pregúntenle a quien tenga hijos. Mi hija estuvo diciembre, enero y febrero sola de 7 de la mañana a 1 en una habitación de un hotel. Un desastre hubiese pasado y yo chito la boca”, dijo al ser consultada sobre si piensa pedir la tenencia.

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Por otra parte sumó: “Voy a poner la cara porque yo no hice nada. En un principio la carátula de la causa era amenazas y lesiones y después, como no pudieron probar nada, pusieron tentativa de lesiones leves. Todo el quilombo que están haciendo para averiguar si yo le quise pegar, que no fue así”.

Sobre el final de la relación y el presente de Callejón

“Tuvimos un matrimonio bárbaro y cuando yo me fui de mi casa lloramos juntos y nos dimos un abrazo hermoso”, sumó y contó que la abogada que la aconsejó de iniciarle la causa por violencia un año más tarde “está presa porque lideró una banda en un secuestro extorsivo”.

Por otra parte, habló sobre el estado emocional de la actriz: "¿No la ven en el estado en el que está? Está peleada con la vida y con todo el mundo, el papelón que hizo en televisión con Cinthia Fernández. Lo que más lástima me da es que después mi hija dentro de 10 años va a buscar eso y lo va a ver, un papelón”.

Al borde de las lágrimas, concluyó: “Con mi hija tengo una relación increíble, es mi vida, disfruto con ella paseando y en Instagram. Yo soy una persona de bien, a mí eso no me lo va a quitar nadie. No me emociono, estoy agotado, boludo, estoy agotado”.