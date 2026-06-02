Qué destino patagónico eligió Ricardo Arjona para descansar tras su gira

El guatemalteco viajó en las últimas horas para disfrutar de tiempo libre con su familia. A dónde fue.

La presencia de Ricardo Arjona en la Argentina generó un revuelo principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dónde brindó una serie de show que fue presenciado por distintos fanáticos que consiguieron sus entradas. Luego de 17 funciones agotadas en el territorio nacional, el reconocido cantante oriundo de Guatemala aprovechó unos días para descansar.

Lejos de la ciudad y buscando la naturaleza como una opción para relajar, viajó hacia la Patagonia del país para aprovechar el descanso. Según se conoció viajó en su avión privado y fue a un exclusivo hotel sin levantar sospechas de su viaje a San Carlos de Bariloche , ciudad rionegrina a la que arribó este domingo para pasar tiempo de descanso y óseo junto a su familia.

En su estadía que sería de tres días, probablemente el guatemalteco recorra algunos lugares puntuales que son turísticos aunque no fue oficializado desde su entorno. En caso de que ocurra, se estima que serían actividades exclusivas y alejado de la masa pública.

Finalizada la visita, retomará sus actividades como cantante.

Arjona-Portada

Las imágenes de Graciela Alfano en la Patagonia: con quién estuvo en Neuquén

Graciela Alfano atraviesa un gran presente personal, disfrutando de su familia y mostrando en sus redes sociales distintas publicaciones donde se muestra viviendo la vida con suma felicidad y tratando de contagiar a sus seguidores de su energía positiva. Por esa misma vía, la exvedette compartió distintas imágenes y videos visitando la Patagonia argentina, que recibe con distintos puntos turísticos que enamoran a la sociedad.

Graciela vive un presente especial de plenitud y acompañada de su familia, tanto es así que su hijo Francisco Capozzolo, su nuera Natalia y su nieta Catalina la acompañaron en el viaje a uno de los destinos más recomendados que tiene el territorio nacional. A través de sus redes sociales, Grace compartió imágenes del festejo de cumpleaños de su nuera, donde compartió con su nieta pequeña.

"Feliz cumple, Naty", escribió en una publicación la mediática junto a distintos registros de su relación íntima que fueron compartidos, mostrando una cara más ligada a su rol como abuela. En el viaje al sur argentino, Graciela Alfano no escatimó en gestos de abuela presente.

Graciela Alfano Nieta Patagonia

“Ser abuela es como que te crece el corazón. Cuando creés que ya quisiste todo en la vida, esto te lleva a otro estadio”, contó Grace y sumó sobre su rol: "Yo como madre era distinta. Era muy exigente. Les exigía buenas notas, que estudien. La educación corresponde a los padres y a los abuelos les corresponde la malcrianza. Como abuela soy tremenda”.

Más allá de mostrar su cara como abuela, celebró la belleza de la Patagonia con sus distintos matices y colores que abundan en una época otoñal.