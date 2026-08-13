Apareció la joven neuquina desaparecida y que era intensamente buscada en Chile

La intensa búsqueda de la joven neuquina Agustina Moyano , desaparecida en Chile desde la madrugada del martes 11 de agosto, tuvo un cierre positivo. De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén , fue encontrada con vida en una ciudad del país vecino.

La mujer reside en la comuna de El Bosque, en la zona sur de Santiago, y su desaparición había generado preocupación entre familiares, amigas y organizaciones sociales que multiplicaron el pedido de colaboración para dar con su paradero.

Agustina tiene 37 años y participa activamente del colectivo territorial Caminando Juntxs, desde donde lanzaron uno de los primeros pedidos públicos para ampliar la búsqueda. Con el correr de las horas, la publicación comenzó a ser replicada por diferentes organizaciones chilenas y también llegó a Neuquén.

Según informó la Coordinadora Ni Una Menos Chile, su madre, Adriana Moyano, referente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), quien en 2014 se desempeñó como secretaria de Prensa del gremio, viajó hasta el país vecino para sumarse a la búsqueda.

Dónde y cómo fue encontrada Agustina

Luego de permanecer desaparecida desde la madrugada del martes 11, Agustina Moyano fue encontrada con vida. La noticia fue confirmada por sus allegados a LM Neuquén, quienes de manera escueta expresaron: “Apareció Agustina”.

La mujer había perdido contacto desde ese día y reside en la comuna de El Bosque, en la zona sur de Santiago. Los amigos agregaron que “está en Temuco, todo bien”.

Asimismo, afirmaron que su hallazgo dio de baja el intenso operativo para dar con su ubicación. “Gracias por la preocupación”, manifestaron.

La situación mantuvo en alerta a sus redes de apoyo y a las organizaciones tanto de Chile como de la región de Neuquén y el Alto Valle, como Pan y Rosas Chile, ATEN Capital, ATEN Plottier y otras.

No fue la primera desaparición

Si bien no se conocen detalles de qué motivó la desaparición de Agustina, un antecedente no tan lejano despertó preocupación. En enero de 2018, la familia de la joven perdió contacto con ella mientras recorría el norte argentino en bicicleta y se inició un operativo de búsqueda.

En aquel momento, El Tribuno Salta informó sobre el pedido de paradero de la mujer en Cafayate, Salta. Agustina tenía entonces 29 años y sus familiares había dejado de tener noticias suyas desde el sábado 6 de enero, alrededor de las 19.

La joven se encontraba realizando un extenso viaje que había comenzado meses antes. Había recorrido Chile y posteriormente ingresó nuevamente a la Argentina con la intención de continuar su recorrido hacia el norte del continente.

Según la información conocida en aquel momento, Agustina había estado acompañada por una persona que conoció durante el viaje y de quien posteriormente se separó. Ambos habían pasado una noche en la vivienda de un hombre dedicado a fabricar instrumentos musicales, quien finalmente realizó la denuncia por su desaparición ante la Policía de Cafayate.

La preocupación había llevado a su mamá a viajar hacia Salta y a mantener contactos para ampliar la búsqueda.