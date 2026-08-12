Caviahue-Copahue se ilusiona con recuperar los vuelos para sostener el flujo de turistas

Después del temporal, las rutas están habilitadas para disfrutar de uno de los paisajes nevados más mágicos de Neuquén. Las alternativas para llegar por vía aérea.

En un invierno caracterizado por las intensas nevadas que afectan a gran parte de la cordillera , los paisajes de Caviahue-Copahue se destacan por sus postales que parecen sacadas de un cuento. Desde la localidad aseguraron que los caminos ya están abiertos y transitables, y se ilusionan con una ruta aérea que sostenga la afluencia de turistas incluso en malas condiciones meteorológicas.

Después del fuerte temporal que afectó la transitabilidad en el sector, el intendente de Caviahue-Copahue , Oscar Mansegosa , aseguró que los caminos ya están habilitados, aunque recomendó transitar con extrema precaución y haciendo caso a las indicaciones de la Policía del Neuquén. Los que lleguen a la localidad podrán disfrutar de una postal única, con una abundante capa de nieve acumulada en sus calles.

"Está cubierto de nieve y por suerte sin viento", dijo el jefe comunal y aclaró que se esperan nuevas nevadas para los próximos días. "Estamos felices de recibirla, una nevada tardía pero que nos viene muy bien para poder extender la temporada", dijo y agregó: "Si las condiciones climáticas nos ayudan, seguramente vamos a poder volver a las viejas épocas que a fines de septiembre el centro de esquí y las distintas actividades se podían realizar".

En una entrevista con Radio Capital, el intendente destacó los buenos niveles de ocupación que se registraron en los primeros meses del invierno. "Junio y julio fueron buenos, llegamos casi al 80% de ocupación a pesar de que teníamos escasez de nieve y había parte del centro de esquí que no podía ser habilitado", señaló.

Según detalló, la estrategia de las autoridades fue apuntar a la promoción de otras actividades que no se vinculaban al esquí. "Se alternó con otras actividades como es la visita a distintos atractivos turísticas que tienen Caviahue Copahue como también la visita a este producto que es Termas Nieve en Copahue y que realmente mucha gente lo aprovechó y lo disfrutó", dijo sobre un servicio que sigue habilitado y permite disfrutar de las aguas termales ante paisajes nevados.

Mansegosa aseguró que se pudo sortear el temporal que afectó con nieve y viento a la zona de Cajón Chico en las últimas semanas. "Con todo el equipo del Operativo Nieve, Vialidad, Secretaría de Emergencias, Policía, Gendarmería y la misma Municipalidad hemos logrado que la gente que nos estaba visitando pudieroa egresar de la villa y que tamboén ingresaran turistas, a través de caravanas pero con normalidad", detalló.

La conectividad vial es uno de los obstáculos que enfrenta el turismo en Caviahue - Copahue, una región que consolidó su prestigio a nivel internacional en 2024, cuando la ONU Turismo lo calificó como uno de los pueblos más bonitos del mundo en el marco del certamen Best Tourism Village.

En ese sentido, Mansegosa recordó las épocas en que la aerolínea provincial TAM ofrecía una conexión aérea para llegar al aeródromo de Caviahue incluso en jornadas invernales. "Realmente nos venía muy bien porque había una afluencia de turismo importante a través del servicio aéreo que nos conectaba con Nequen Capital, Buenos Aires y otras localidades y otros centros emisores de turistas", señaló.

Pero, ¿existe la posibilidad de retomar esa ruta? Aunque el jefe comunal no brindó certezas, aseguró que tanto la Municipalidad como los operadores turísticos están ilusionados con la posibilidad de habilitar un aeropuerto cercano y así consolidar la llegada del público a la zona.

"Obviamente hemos seguido trabajando para poder reestabler ese servicio y no deja de ser un sueño de volver a a recuperar esa línea", aseguró.

Pese a que el gobierno local no tuvo contacto con la empresa American Jet, la aerolínea señalada como una posible interesada en hacer esa ruta, Mansegosa no descartó que se generen inversiones provinciales para mejorar la conectividad de la cordillera. Señaló, incluso, que los vuelos podrían aterrizar en ciudades intermedias como Zapala o Loncopué para que los viajeros se acerquen lo más posible a la localidad.

El intendente destacó la gestión provincial centrada en la provisión de obras y servicios, lo que alimenta las esperanzas de reactivar algunos de los aeropuertos de la región. "Hay obras y servicios que se están haciendo realidad gracias a la inversión del gobierno de la provincia del Neuquén, como la emblemática obra de asfalto para unir Caviahue con Copahue, que ya se está licitando el último tramo", destacó.

Aunque la Municipalidad no maneja las gestiones para generar una ruta aérea ni tuvieron comunicación con empresas del sector, sí hubo conversaciones entre los prestadores turísticos donde se analizó la posibilidad. "Hemos charlado entre las cámaras de hoteleros, de gastronómicos y también los prestadores de servicio en la villa, y pensamos en la posibilidad de acercar al menos algunos kilómetros más al turista", aclaró.