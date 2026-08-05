Conmoción por la muerte de una nena de dos años: le dijeron que tenía gripe y murió al día siguiente

Sospechan del meningococo y alertaron a los "contactos de alto riesgo". La comunidad Mapuche Millain Currical y el municipio de Caviahue decretaron duelo. El duro testimonio de su tío en LM Neuquén.

La muerte de Aitana Josefina Mora Morales conmocionó a Caviahue y a toda la comunidad Mapuche Millain Currical. Tenía 2 años y 7 meses.

Todo comenzó el domingo 2 de agosto. Aitana amaneció con fiebre y un fuerte malestar estomacal. La llevaron al centro de salud local. Por el clima de nieve, lluvia y humedad, los médicos la medicaron y la diagnosticaron con un principio de gripe. Quedó en observación y volvió a su casa.

Esa misma tarde se descompensó. La familia la trasladó de urgencia nuevamente. Desde la sala de primeros auxilios decidieron derivarla al hospital de Loncopué. En la madrugada del lunes llegó a Zapala y, ante la gravedad, los médicos determinaron el traslado al Hospital Castro Rendón de Neuquén.

Allí detectaron una infección en sangre. Comenzaron con antibióticos y tratamiento intensivo. Sin embargo, el cuadro se agravó.

"El virus empezó a atacar, estaba en la sangre, comenzó por todo el cuerpo y le llegó al corazón y le produjo un paro. A las tres de la tarde del día lunes", relató Rosendo Morales, tío de Aitana y pastor de la Iglesia Evangélica Unión Pentecostal, en exclusiva para LM Neuquén. Los médicos lograron reanimarla y colocarle un catéter.

Horas después, a las 22, sufrió un segundo paro. "Al alto avance del virus ya consumiendo el oxígeno en sangre, atacó el corazón una vez más. Tuvo otro paro del cual no pudieron reanimarla. Ahí fue su fallecimiento", relató acongojado.

Hasta el momento no se confirmó el tipo de virus. "No se ha detectado finalmente cuál fue la causa, cuál fue el virus. Solamente se detectó una infección en la sangre", aclaró Rosendo.

Velatorio en la iglesia y protocolo sanitario

Los restos de Aitana fueron trasladados este martes a Caviahue. Con autorización del intendente Oscar Mansegosa, la familia realizó el velatorio en la Iglesia Evangélica Unión Pentecostal, donde se congregan su mamá y sus abuelos maternos.

"La iglesia está abierta para cualquier acontecimiento que el pueblo requiera el lugar, así que las puertas se le abrió a la familia", contó Rosendo. El sepelio se realizó en el cementerio de Loncopué.

Por otra parte, desde el hospital neuquino los médicos indicaron que, al fallecer, ya no había riesgo de contagio. "El médico nos firmó el acta de defunción y no nos hizo tomar ningún recaudo. Se podía velar normalmente", afirmó el tío de la niña.

Duelo comunitario y municipal

El dolor se hizo institucional. La Agrupación Mapuche Millain Currical decretó duelo comunitario. La Municipalidad de Caviahue-Copahue, a través de la Resolución 93/2026, adhirió durante el 4 y 5 de agosto y facilitó la participación de los agentes municipales de la comunidad en las ceremonias.

Claudio Espinoza

"Una huellita de amor"

Quebrado por el dolor, Rosendo eligió recordarla por lo que fue: "Una niña con muchas virtudes, muy amable, un ser muy especial. En dos años y siete meses se ganó el corazón de mucha gente, de Caviahue, de la comunidad Millain Currical".

Y cerró con la anécdota que quedó en la foto que acompaña esta nota, tomada apenas días atrás: "Me quedo con esa gran sonrisa. Iba caminando con ella en brazos por la calle y no me quiso compartir el chupetín. Me dijo: 'no te lo voy a compartir porque yo me lo voy a comer'. Llegué a casa y le dice a mi hija mayor: 'Sofía, guardame el chupetín, mi padrino se lo quiere comer y yo se lo voy a esconder'. Lo hacía con una picardía. Me quedo con ese buen recuerdo".

"Nos quedamos con esa huellita de amor, esa huellita de paz, huellita de sonrisa, huellita de travesura", despidió Rosendo. A su vez, agradeció al lonco, a la comisión directiva, al intendente y a todas las instituciones que acompañaron a la familia desde el primer minuto.

El Centro de Salud activó protocolo por sospecha de meningococo y pide prevención a la comunidad

Ante esta dramática pérdida, el Centro de Salud de Caviahue emitió un comunicado oficial para acompañar a la familia Morales y llevar tranquilidad a la población.

"Desde el Centro de Salud Caviahue acompañamos a la familia Morales ante la reciente pérdida de Aitana Josefina Mora Morales. Entendemos el difícil momento que están atravesando", expresaron.

El parte informa que, ante la sospecha de un caso de enfermedad meningocócica, ya se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos y medidas de prevención, en coordinación con las autoridades sanitarias provinciales.

La institución detalló los síntomas a tener en cuenta: fiebre de comienzo brusco, dolor de cabeza, rigidez nucal, vómitos explosivos y molestia de luz.

Convocó a los "contactos de alto riesgo" a acercarse este miércoles a la guardia para recibir la medicación indicada. Se considera alto riesgo a convivientes, contactos en jardín en los 7 días previos, o quienes tuvieron exposición directa a secreciones.

Además, recomendó a toda la comunidad ventilar los ambientes, reforzar el lavado de manos y tener el calendario de vacunas al día.

"Su compromiso y responsabilidad son fundamentales para cuidar a nuestras familias y prevenir la propagación de la enfermedad", cerraron desde el centro de salud.