Contrariamente a lo que se supone, los especialistas recomiendan guardar el pan de este modo para que se mantenga fresco por más tiempo. ¿De qué se trata?

El truco infalible para guardar el pan y que se mantenga fresco por más tiempo

Es sabido que el pan puede deteriorarse en un lapso breve. En muchas ocasiones, para evitar que ello suceda, lo dejamos dentro de una bolsita de plástico apoyado en una mesa o bien lo guardamos en la heladera. Sin embargo, estos no son los modos correctos para conservar el pan fresco por más tiempo. En este artículo, te compartimos un secreto para guardarlo y que quede impecable.

Lo cierto es que la manera en que se conserva el pan puede establecer una gran diferencia en diversos aspectos como la textura, el sabor y el tiempo que permanece en buenas condiciones.

Para guardar el pan y que se mantenga fresco por más tiempo, es preciso conservarlo dentro de una bolsa de tela, una bolsa de papel o una panera con ventilación, siempre ubicada en un ambiente fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

La manera en que se conserva el pan puede establecer una gran diferencia en su textura, su sabor y el tiempo que permanece en buenas condiciones.

Los especialistas advierten que los materiales mencionados más arriba permiten que el pan respire de manera natural. Así, y gracias a esa circulación de aire, se evita tanto el exceso de humedad como el resecamiento prematuro.

Lo cierto es que para poner en práctica este hábito para conservar el pan no se precisan comprar productos especiales o difíciles de conseguir. Tan sólo basta con disponder de una bolsa de tela o de papel.

Luego, puede elegirse una panera o recipiente con ventilación (opcional).

¿La ubicación? Un lugar fresco, seco y alejado del calor dentro de la cocina. De esta manera, y gracias a estos pocos elementos, ya es posible mejorar considerablemente la conservación del pan por más tiempo.

La guía paso a paso para conservar el pan fresco por más tiempo

Aguardar a que el pan se enfríe completamente si acaba de salir del horno o si todavía conserva calor.

se enfríe completamente si acaba de salir del horno o si todavía conserva calor. Acto seguido, colocarlo dentro de una bolsa de tela o de papel.

Guardar esa bolsa dentro de una panera o dejala en un lugar seco y bien ventilado.

Mantener el pan lejos del horno, de ventanas con exposición directa al sol y de cualquier otra fuente de calor.

lejos del horno, de ventanas con exposición directa al sol y de cualquier otra fuente de calor. Si no lo consumiremos durante los próximos días, la mejor opción será cortarlo en porciones y congelarlo correctamente envuelto. De esta manera conservará mejor sus características cuando decidamos consumirlo.

Para guardar el pan y que se mantenga fresco por más tiempo, es preciso ponerlo dentro de una bolsa de tela, una bolsa de papel o una panera con ventilación.

Lo que no se debe hacer a la hora de guardar el pan

Guardarlo dentro de la heladera.

Dejarlo directamente sobre la mesada sin ninguna protección.

Utilizar bolsas de plástico completamente cerradas cuando el pan todavía está tibio.

todavía está tibio. Exponerlo a lugares con mucho calor.

Colocarlo en ambientes con exceso de humedad.

Es importante remarcar que cada uno de estos hábitos acelera la pérdida de calidad del pan y modifica tanto su textura como su sabor.