Sorprendete con esta receta de pan casero que se hace en 15 minutos y requiere tan solo 3 ingredientes . Una opción sin harina para simplificar tu cocina y tu día a día.

Pan casero sin harina: la receta fácil que se hace solo en 15 minutos y con 3 ingredientes

Hacer pan casero tiene varias ventajas . Una de ellas es la posibilidad de utilizar una receta saludable que no requiere harina , ideal para aquellas personas intolerantes al gluten o que siguen una dieta sin carbohidratos . Otro de los puntos fuertes de esta preparación es que necesita muy pocos ingredientes y está lista en apenas 15 minutos.

Lejos de ser una masa tradicional de levado y amasado, esta receta sustituye la harina por leche en polvo , lo que le aporta una consistencia aireada y liviana. Y aprovecha la estructura que ofrecen los huevos y el polvo para hornear. El resultado es una pieza de pan sencilla, con textura esponjosa y lista para acompañar desayunos o meriendas en muy poco tiempo.

Esta preparación requiere pocos ingredientes que habitualmente están en todas las alacenas:

2 huevos

14 cucharadas de leche en polvo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

Sal a gusto

Opcional: semillas a elección para colocar por encima

pan-casero.jpeg Este pan casero se hace en apenas 15 minutos y con muy pocos ingredientes.

La combinación de huevos y leche en polvo aporta proteína y estructura; el polvo para hornear introduce el gas necesario para que la mezcla esponje; y la sal realza el sabor. Si se desea, se pueden sumar semillas como sésamo, lino, chía o girasol para añadir textura y un plus nutritivo.

Paso a paso, cómo hacer pan casero sin harina

Romper y batir los huevos: en un recipiente amplio, romper los huevos y batirlos con un tenedor o batidor de mano hasta que obtener una mezcla homogénea y ligeramente espumosa. Este batido inicial ayuda a incorporar aire y favorece la esponjosidad.

en un recipiente amplio, romper los huevos y batirlos con un tenedor o batidor de mano hasta que obtener una mezcla homogénea y ligeramente espumosa. Este batido inicial ayuda a incorporar aire y favorece la esponjosidad. Incorporar la leche en polvo: a los huevos batidos, añadir la leche en polvo. Mezclar enérgicamente hasta eliminar grumos y lograr una masa sin grumos visibles. La leche en polvo actuará como componente seco que dará cuerpo a la mezcla.

a los huevos batidos, añadir la leche en polvo. Mezclar enérgicamente hasta eliminar grumos y lograr una masa sin grumos visibles. La leche en polvo actuará como componente seco que dará cuerpo a la mezcla. Añadir el polvo para hornear: agregar la media cucharadita de polvo para hornear y mezclar con movimientos envolventes para distribuirlo de manera pareja. Este paso es clave: el polvo para hornear generará el gas que hará que el pan aumente su volumen en pocos minutos.

agregar la media cucharadita de polvo para hornear y mezclar con movimientos envolventes para distribuirlo de manera pareja. Este paso es clave: el polvo para hornear generará el gas que hará que el pan aumente su volumen en pocos minutos. Sal al gusto: sazonar con sal según la preferencia. Una pizca o la cantidad que cada persona acostumbre es suficiente para realzar los sabores.

paaan casero.jpeg El pan casero hecho con las propias manos es una delicia.

Llevar al molde: verter la preparación en un molde grande o en varios moldes pequeños, según la preferencia. Deben estar engrasados previamente y es importante asegurarse que tenga la capacidad suficiente para que la mezcla suba sin desbordarse.

verter la preparación en un molde grande o en varios moldes pequeños, según la preferencia. Deben estar engrasados previamente y es importante asegurarse que tenga la capacidad suficiente para que la mezcla suba sin desbordarse. Sumar las semillas : si se elige incorporar semillas, colocarlas en este punto por sobre la mezcla ya en el molde. Sobre la superficie, aportan textura y un acabado visual atractivo.

: si se elige incorporar semillas, colocarlas en este punto por sobre la mezcla ya en el molde. Sobre la superficie, aportan textura y un acabado visual atractivo. Cocinar : llevar al horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 15 minutos, hasta que los pancitos estén dorados y firmes al tacto.

: llevar al horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 15 minutos, hasta que los pancitos estén dorados y firmes al tacto. Desmoldado y servicio: retirar y dejar reposar entre dos y tres minutos antes de desmoldar. Cortar en rebanadas o abrirlo para untar manteca, queso crema o lo que se prefiera.

Qué preparaciones se pueden hacer con el pan casero sin harina

El sabor neutro de este pan casero permite utilizarlo en distintas preparaciones. Algunas opciones son: