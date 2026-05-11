Chinchulines a la parrilla crocantes: la técnica infalible para ser el rey del asado
No te pierdas esta receta para hacer los chinchulines a la parrilla: quedan sabrosos y muy crocantes.
Al igual que el riñón o la molleja, el chinchulín es un clásico que conforma el menú de achuras en un típico asado argentino. Si se le dedica un tratamiento especial a la hora de cocinarlo, su sabor es delicioso. No te pierdas esta receta para hacer los chinchulines a la parrilla: quedan sabrosos y muy crocantes.
Las achuras como el chinchulín, o bien los embutidos -como el chorizo o la morcilla- le dan un toque especial al asado. Para elaborar un buen asado cada parrillero tiene su secreto inconfesable.
La receta infalible para cocinar chinchulines a la parrilla y queden bien crocantes
Para cocinar chinchulines a la parrilla y queden bien crocantes es preciso seguir esta simple guía paso a paso:
- Dejar a los chinchulines marinar por lo menos una hora en la heladera con abundante jugo de limón, vinagre, sal gruesa y pimienta.
- Cortarlos en ruedas, puesto que ello simplifica la cocción y resulta más simple darlos vuelta sin que los chinchulines se enreden en la parrilla.
- Cocinarlos en parrilla de 20 a 30 minutos por lado a fuego medio. La parrilla debe estar a unos 25 centímetros, con un fuego medio para que no se arrebaten.
- Mientras están sobre el fuego, debemos rociar a los chinchulines con jugo de limón o salmuera.
- Para evitar salpicaduras al momento de manipular a los chinchulines, girarlos con una pinza en la parrilla. Esto también evita que se rompan.
Tips clave al comprar chinchulines y cómo conservarlos para evitar el mal sabor
Cuando vayamos a la carnicería o al supermercado a comprar los chinchulines, deberemos prestar atención a los siguientes aspectos:
- El color de los chinchulines debe ser de un gris claro, puesto que cuando se oscurece significa que se está poniendo feo.
- Recordar que, como el chinchulín es el intestino de la vaca y/o cordero, si el animal tuvo una mala digestión, en parte del intestino se ven manchas oscuras, lo que en el rubro definen como “está revuelto”. Esa parte no se debe comer.
- La grasa debe ser bien blanca, nunca amarillenta.
- Es aconsejable lavarlo primero y ponerlo a enfriar en un bol con agua, que se deberá cambiar a diario hasta que se consuman.
- En el caso de llevarlos al freezer, los chinchulines se conservan hasta 6 meses en buen estado. Para descongelarlos, lo ideal es dejarlos en un bol con agua hasta que tenga la temperatura adecuada.
- Hay parrilleros que prefieren lavarlos completamente, por fuera y por dentro, mientras que otros, por el contrario, aseguran que de esa manera se le quita sabor al chinchulín.
- Si se desea desgrasar y tiernizar los chinchulines, hay que hervirlos en una olla con abundante agua con laurel, limón y granos de pimienta. Lo ideal será hervir por lo menos unos 45 minutos, así se logra un buen tiernizado y desgrasado.
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