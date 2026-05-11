No te pierdas esta receta para hacer los chinchulines a la parrilla: quedan sabrosos y muy crocantes.

Chinchulines a la parrilla crocantes: la técnica infalible para ser el rey del asado

Al igual que el riñón o la molleja, el chinchulín es un clásico que conforma el menú de achuras en un típico asado argentino. Si se le dedica un tratamiento especial a la hora de cocinarlo, su sabor es delicioso. No te pierdas esta receta para hacer los chinchulines a la parrilla : quedan sabrosos y muy crocantes.

Las achuras como el chinchulín , o bien los embutidos -como el chorizo o la morcilla- le dan un toque especial al asado . Para elaborar un buen asado cada parrillero tiene su secreto inconfesable.

La receta infalible para cocinar chinchulines a la parrilla y queden bien crocantes

Para cocinar chinchulines a la parrilla y queden bien crocantes es preciso seguir esta simple guía paso a paso:

Dejar a los chinchulines marinar por lo menos una hora en la heladera con abundante jugo de limón, vinagre, sal gruesa y pimienta.

marinar por lo menos una hora en la heladera con abundante jugo de limón, vinagre, sal gruesa y pimienta. Cortarlos en ruedas, puesto que ello simplifica la cocción y resulta más simple darlos vuelta sin que los chinchulines se enreden en la parrilla .

se enreden en la . Cocinarlos en parrilla de 20 a 30 minutos por lado a fuego medio. La parrilla debe estar a unos 25 centímetros, con un fuego medio para que no se arrebaten.

de 20 a 30 minutos por lado a fuego medio. La debe estar a unos 25 centímetros, con un fuego medio para que no se arrebaten. Mientras están sobre el fuego, debemos rociar a los chinchulines con jugo de limón o salmuera.

con jugo de limón o salmuera. Para evitar salpicaduras al momento de manipular a los chinchulines, girarlos con una pinza en la parrilla. Esto también evita que se rompan.

Tips clave al comprar chinchulines y cómo conservarlos para evitar el mal sabor

Cuando vayamos a la carnicería o al supermercado a comprar los chinchulines, deberemos prestar atención a los siguientes aspectos:

El color de los chinchulines debe ser de un gris claro, puesto que cuando se oscurece significa que se está poniendo feo.

debe ser de un gris claro, puesto que cuando se oscurece significa que se está poniendo feo. Recordar que, como el chinchulín es el intestino de la vaca y/o cordero, si el animal tuvo una mala digestión, en parte del intestino se ven manchas oscuras, lo que en el rubro definen como “está revuelto”. Esa parte no se debe comer.

es el intestino de la vaca y/o cordero, si el animal tuvo una mala digestión, en parte del intestino se ven manchas oscuras, lo que en el rubro definen como “está revuelto”. Esa parte no se debe comer. La grasa debe ser bien blanca, nunca amarillenta.

Chinchulín trenzado.jpg Es recomendable dejar a los chinchulines marinar por lo menos una hora en heladera, con abundante jugo de limón, vinagre, sal gruesa y pimienta.