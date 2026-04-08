Chinchulines a la parrilla: la guía definitiva para que queden en su punto exacto

Este clásico de las achuras puede representar un desafío a la hora de prepararlos. Cuál es la receta para que los chinchulines salgan perfectos .

Chinchulines a la parrilla: la guia definitiva para que queden en su punto exacto

Para los fanáticos de las achuras, los chinchulines son un infaltable a la hora de prender la parrilla . Amados y odiados por igual, son una delicia crujiente , pero también pueden representar un desafío al momento de cocinarlos . Para aquellos que quieran animarse a hacerlos por primera vez, la influencer Paulina Cocina presentó la guía definitiva para que salgan espectaculares.

El chinchulín es el nombre popular que se le da al intestino delgado del cerdo o la res. Se caracterizan por su estructura tubular y por una textura que, bien preparada, combina lo crocante con lo suave.

De res: provienen del intestino delgado bovino. Suelen ser más delgados y largos, con una textura algo más firme y, por lo general, un sabor más marcado y tradicional para la parrilla. Requieren una limpieza cuidadosa, pero cuando están bien hechos, entregan una textura exterior crocante y un interior jugoso.

provienen del intestino delgado bovino. Suelen ser más delgados y largos, con una textura algo más firme y, por lo general, un sabor más marcado y tradicional para la parrilla. Requieren una limpieza cuidadosa, pero cuando están bien hechos, entregan una textura exterior crocante y un interior jugoso. De cordero: son más finos, sutiles y delicados, a menudo considerados gourmet por su sabor diferente, aunque lleva más tiempo lograr su punto de cocción. Por su diámetro menor, se recomienda trenzarlos para evitar que se caigan en la parrilla.

chinchulines Los chinchulines aportan el toque crocante a cualquier asado.

Ya sea de un animal u otro, es importante prestar atención al comprarlos. Siempre recurriendo a una carnicería de confianza, la clave para detectar un chinchulín en buen estado es su color: brillante y rosa por fuera y marrón claro por dentro, además de que no tenga aroma desagradable.

Cómo limpiar los chinchulines

La limpieza es la etapa determinante para eliminar olores y obtener un buen resultado. Uno de los métodos más simples es enjuagar con abundante agua fría para retirar residuos superficiales. El agua no debe estar caliente, ya que esto puede fijar olores. Otra opción es sumergirlos en una solución de agua con un puñado de sal gruesa y un chorrito de vinagre o jugo de limón por 30–60 minutos. También se los puede dejar en remojo con agua o leche por un par de horas o toda una noche.

Existen distintas posturas sobre si se deben lavar por dentro. Para algunos parrilleros, con este proceso se pierde gran parte del sabor. Sin embargo, otros prefieren hacerlo, especialmente si se quiere utilizar la tripa como relleno. En este caso, se recomienda limpiar su interior para lograr el sabor deseado.

Chinchulín trenzado.jpg El trenzado de chinchulines, una de las formas más tradicionales de hacerlos.

Cómo cocinar correctamente chinchulines a la parrilla: los ingredientes y el paso a paso

Para una porción básica, se necesitan los siguientes ingredientes:

500 gr. de chinchulines frescos

1 diente de ajo

Ralladura de limón

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Cocinar chinchulines requiere paciencia: calor controlado, tiempo para que la grasa se funda y una etapa final de dorado intenso. Para lograrlo, es recomendable respetar este paso a paso: