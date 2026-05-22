Locro argentino: historia, origen y receta del plato más tradicional de las fechas patrias

De raíces indígenas a símbolo nacional: la historia del locro y la receta clásica de este guiso que reúne a los argentinos en cada fecha patria.

En Argentina hay ciertos aromas que anuncian la reunión antes de que empiece. El del asado de domingo, el del guiso que burbujea en invierno y, cada vez que llegan las fechas patrias, el perfume inconfundible del locro que sale humeante de una gran olla.

Más que una comida, el locro es un ritual colectivo. Un plato que habla de historia, de identidad y de la costumbre de compartir alrededor de la mesa. Por eso no sorprende que cada 1° de mayo, 25 de mayo o 9 de julio miles de ollas se enciendan en casas, clubes, sindicatos y plazas de todo el país.

Pero detrás de esta receta tan presente en la cultura argentina hay una historia mucho más antigua.

Un guiso con raíces prehispánicas

El locro tiene origen en las culturas andinas precolombinas. Su nombre proviene del quechua ruqru o luqru, palabra que hacía referencia a un guiso espeso preparado con los ingredientes disponibles en la región.

Antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios ya cocinaban versiones de este plato utilizando maíz, zapallo, papas y porotos, productos fundamentales de la agricultura americana.

Con la colonización española y el intercambio de alimentos entre continentes, el locro comenzó a transformarse. A la base vegetal se sumaron carnes de vaca y de cerdo, embutidos y nuevas técnicas de cocción. De esa mezcla nació el locro que hoy conocemos.

Con el tiempo, el plato se consolidó especialmente en el noroeste argentino, aunque terminó expandiéndose a todo el país y convirtiéndose en una de las preparaciones más representativas de la cocina nacional.

Un plato que convoca

El locro tiene algo que lo diferencia de muchas otras recetas: siempre está asociado al encuentro. Es una comida pensada para cocinar en cantidad, lentamente y con paciencia.

Por eso aparece con frecuencia en celebraciones populares. No solo en fechas patrias, sino también en reuniones barriales, peñas o encuentros familiares donde la olla grande se convierte en el centro de la mesa.

Cada región del país tiene su propia versión. En algunos lugares se prepara más espeso, en otros más caldoso. Hay recetas que incluyen porotos, otras que suman mondongo o diferentes cortes de cerdo. Pero la esencia siempre es la misma: un guiso profundo que reúne sabores y personas.

locro 01.jpg Locro, receta de un plato tradicional de las fechas patrias e importantes.

El locro y el 25 de mayo

Por eso no sorprende que cada 25 de mayo miles de ollas se enciendan en casas, clubes, escuelas y plazas de todo el país. El locro se volvió uno de los platos más representativos de la cocina patria y aparece cada año en las mesas familiares y en las celebraciones comunitarias que recuerdan la Revolución de Mayo

locroooo.jpg Puro sabor la receta del locro del 1 de mayo.

Receta clásica de locro

Ingredientes (para 6 personas)

500 g de maíz blanco partido

200 g de porotos

400 g de falda o roast beef

200 g de panceta

1 chorizo colorado

1 trozo de pechito de cerdo

1 kg de zapallo

2 cebollas

2 dientes de ajo

Sal, pimienta y pimentón a gusto

Aceite o grasa

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Preparación

Dejar en remojo el maíz y los porotos desde la noche anterior.

En una olla grande colocar el maíz con agua y comenzar la cocción a fuego medio.

Agregar las carnes cortadas en trozos y cocinar lentamente durante aproximadamente una hora.

Incorporar el zapallo en cubos, la panceta, el chorizo colorado y los porotos.

Continuar la cocción revolviendo de vez en cuando hasta que el zapallo se deshaga y el locro tome consistencia.

Preparar una salsa con aceite, cebolla, pimentón y ají molido para servir por encima al momento de llevar el plato a la mesa.

Mucho más que una receta

Con el paso de los siglos, el locro dejó de ser solo un guiso regional para transformarse en uno de los grandes símbolos de la cocina argentina.

Tal vez por eso sigue ocupando un lugar central en las celebraciones colectivas: porque resume en una olla algo muy propio de la cultura local. Una mezcla de historia, paciencia y comunidad que se cocina lentamente y se disfruta siempre en compañía.