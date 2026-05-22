Bizcochitos sin harina ni manteca: la receta exprés para los mates de la merienda

Esta propuesta de receta se presenta como una alternativa de un clásico y es imperdible para preparar los bizcochitos de la merienda.

¿Si los bizcochitos no son de grasa son ricos igual? Claro, es que existe una alternativa para preparar este clásico que forma parte de la merienda: una versión saludable , cuya receta conlleva pocos pasos. Y aquí te la presentamos.

Los expertos aseguran que los bizcochitos versión saludable se preparan rápido, lo que permite resolver el acompañamiento de los mates en poco más de media hora, rompiendo de este modo con el mito de que cocinar sano requiere técnicas complejas.

Receta de bizcochitos versión saludable para los mates de la merienda

bizcochitos

Para elaborar los bizcochitos versión saludable, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

1 taza de avena procesada (harina de avena casera).

1 huevo.

2 cucharadas de aceite (de coco o de girasol).

1 cucharadita de polvo de hornear.

Sal a gusto.

Toque opcional: semillas de chía o sésamo para decorar la superficie.

Cabe resaltar que en esta receta se evitan los conservantes y excesos de sodio, propios de los productos industriales. Así, la masa resultante es muy noble y maleable, permitiendo a cada cual darle la forma tradicional que prefiera. Con un horneado corto, estos bizcochitos logran una textura crocante por fuera y una miga tierna por dentro, que sorprende desde el primer bocado.

La guía paso a paso para preparar los bizcochitos light

Para preparar la base: colocar la avena en una licuadora o procesadora y triturar unos segundos hasta obtener la consistencia de una harina gruesa.

colocar la avena en una licuadora o procesadora y triturar unos segundos hasta obtener la consistencia de una harina gruesa. En un bol mediano , batir ligeramente el huevo con las dos cucharadas de aceite y la pizca de sal.

, batir ligeramente el con las dos cucharadas de aceite y la pizca de sal. Para formar la masa: sumar la avena procesada y la cucharadita de polvo de hornear al bol.

sumar la avena procesada y la cucharadita de polvo de hornear al bol. Unir todos los elementos con las manos hasta lograr una masa suave y homogénea. Si se nota que la masa quedó demasiado seca o quebradiza, añadir una cucharadita de agua para devolverle humedad. Dejar reposar el bollo durante 10 minutos.

hasta lograr una masa suave y homogénea. Si se nota que la masa quedó demasiado seca o quebradiza, añadir una cucharadita de agua para devolverle humedad. Dejar reposar el bollo durante 10 minutos. Estirar la masa sobre la mesada con las manos o con la ayuda de un palo de amasar hasta lograr el grosor deseado. Cortar los bizcochitos en círculos pequeños o cuadraditos. Si se elige emplear semillas, espolvorearlas por encima haciendo una leve presión.

sobre la mesada con las manos o con la ayuda de un palo de amasar hasta lograr el grosor deseado. Cortar los en círculos pequeños o cuadraditos. Si se elige emplear semillas, espolvorearlas por encima haciendo una leve presión. Cocción rápida: disponer las piezas sobre una placa (idealmente con papel manteca o apenas aceitada) y llevar a horno precalentado a 180 °C entre 12 y 15 minutos, o hasta que se noten bien dorados.

avena2 Para elaborar los bizcochitos versión saludable, se precisa una taza de avena procesada.

Algunas recomendaciones para variar la receta de los bizcochitos

Si buscamos una versión dulce, podemos añadir una cucharadita de miel o stevia y unas pasas o chips de chocolate sin azúcar.

Si empleamos avena sin gluten certificada, los bizcochitos serán aptos para celíacos.

serán aptos para celíacos. Se pueden congelar y recalentar en horno o tostadora sin perder textura.

Cabe recordar que estos bizcochitos no llevan harina blanca ni manteca, lo que los convierte en una alternativa ideal para quienes buscan reducir harinas y grasas sin renunciar al sabor.