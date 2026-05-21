¿Qué se pone primero en el asado? Este es el primer paso, según los parrilleros expertos

Según los expertos parrilleros , este es el primer paso que se debe dar a la hora de comenzar a cocinar un buen asado .

A la hora de preparar un rico asado , cada uno tiene su secreto inconfesable o algún dato heredado del padre. Ningún texto parece superar la intuición del experto asador que cada argentino lleva adentro. Pero, ¿qué se pone primero en el asado ?

Según la mirada de los expertos, la parrilla es un arte y requiere método y técnica. Por eso no basta apenas con encender el fuego y arrojar los cortes de carne al azar. Un buen asado depende del orden en el que se colocan los ingredientes sobre la parrilla .

Un buen asado depende del orden en el que se colocan los ingredientes sobre la parrilla.

Qué se debe poner primero en el asado: una guía para que salga perfecto

Según los expertos parrilleros, para que el asado salga perfecto se deben colocar primero en la parrilla los cortes que requieren mayor tiempo de cocción, como ser las tiras de asado y los chorizos. Cabe destacar que estos cortes suelen cocinarse entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo del grosor y el calor de las brasas.

Luego de 20 a 30 minutos aproximadamente, se deben incorporar a la parrilla las mollejas y chinchulines, puesto que necesitan menos tiempo de cocción, aproximadamente 20-30 minutos. Finalmente, en un asado clásico, se deben cocinar las morcillas y otros embutidos, puesto que estas apenan precisas calentarse y dorarse ligeramente, lo que toma alrededor de 10-15 minutos.

Cómo colocar los cortes de carnes de un asado en la parrilla

Es importante apuntar que los cortes con grasa -como la tira de asado- deben comenzar a cocinarse en la parrilla ubicando el lado de la grasa hacia abajo. Esto permite que la grasa se derrita, aportando sabor y jugosidad a la carne.

En otros cortes magros, es mejor empezar con el lado de la carne hacia abajo para sellar los jugos y obtener una cocción pareja. Así, elegir el lado correcto desde el inicio garantiza que cada bocado sea tierno y lleno de sabor. Siguiendo esta simple regla, cualquier parrillero puede mejorar notablemente su técnica.

El truco para que el asado a la parrilla nunca salga duro

El truco para que el asado a la parrilla nunca salga duro consiste en preparar una salmuera casera. Para elaborar esta salmuera casera, deberemos disolver un buen puñado de sal gruesa en un litro de agua tibia. Si se desea, se puede añadir ajo machacado, romero o laurel para sumar aroma.

Así, sin necesidad de utilizar aceite ni manteca, hay que aplicar esta salmuera casera -con un pincel o cuchara- y mojar suave la superficie de la carne mientras se cocina en la parrilla. Esto ayuda a mantenerla hidratada y llena de sabor. Asimismo, los expertos recomiendan frotar un diente de ajo en la parrilla caliente antes de cocinar el asado, un truco que conlleva varios beneficios.

chinchulines chinchulin asado parrilla Luego de 20 a 30 minutos aproximadamente, se deben incorporar a la parrilla las mollejas y chinchulines, puesto que necesitan menos tiempo de cocción, aproximadamente 20-30 minutos.

Como el ajo posee compuestos naturales, al tomar contacto con el calor de la parrilla, forman una fina película sobre el hierro o el acero inoxidable. Así, se consigue que la carne no se pegue y se pueda dar vuelta sin inconvenientes. El ajo ayuda a limpiar y desinfectar la parrilla, puesto que sus compuestos sulfurados eliminan restos de grasa y bacterias de asados anteriores.

Para llevar adelante esta técnica, es conveniente seguir estos pasos: