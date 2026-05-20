Receta de chipa rápida y fácil con una alternativa a la tradicional, ideal para los mates
Esta alternativa al chipa tradicional, que reemplaza la mandioca, es ideal para acompañar la merienda o la ronda de mates. Cómo hacerla.
Hay comidas que trascienden las fronteras y hermanan países. Una de ellas es la chipá. Nacida en el corazón de la gastronomía del litoral argentino y del Paraguay, esta preparación se volvió un clásico de desayunos, meriendas y rondas de mates entre familia y amigos. Con el correr de los años, surgieron diversas variantes.
La chipá tiene raíces guaraníes y su desarrollo fue cambiando con las décadas, incorporando el queso y modificando la técnica de horneado. Originalmente, el almidón de mandioca y luego el almidón de maíz formaron la base de estas preparaciones rústicas que se horneaban sobre piedras calientes o brasas. Con el tiempo, el uso de fécula de maíz se consolidó en muchas recetas caseras, particularmente cuando se buscaba una textura más suave y homogénea.
Los ingredientes para la receta de chipá de maicena
La versión de fécula de maíz ofrece una textura particular: delicada por dentro y levemente quebradiza por fuera, con el sabor salado y lácteo que aporta el queso.
Para esta receta –que rinde para aproximadamente 12 chipás pequeños- serán necesarios estos ingredientes:
- 250 g de maicena (fécula de maíz)
- 150 g de queso rallado (Mar del Plata, reggianito o sardo)
- 100 g de queso cremoso en cubos (también puede usarse cuartirolo)
- 1 huevo
- 50 g de manteca blanda
- 1 cucharadita de sal fina
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear
- 50 ml de leche
Paso a paso, cómo hacer chipá de maicena en casa
- Preparación: precalentar el horno a 180 °C y aceitar una bandeja o forrarla con papel vegetal.
- Tamizar y mezclar secos: en un bowl amplio, colocar 250 gramos de maicena y agregar una cucharadita de sal fina y media cucharadita de polvo para hornear. Mezclar con una cuchara o batidor de mano para distribuir uniformemente los polvos.
- Incorporar los quesos: añadir al bowl con los secos los 150 gramos de queso rallado y los cubos de 100 gramos de queso cremoso. Integrar con las manos o una espátula para que el almidón comience a impregnarse del aroma y aceite natural de los quesos. Este paso es clave para que cada bolita tenga trozos de queso cremoso y el sabor homogéneo del queso rallado.
- Añadir la manteca y el huevo: agregar 50 gramos de manteca blanda en dados y empezar a mezclar con los dedos hasta obtener una textura arenosa. Luego incorporar el huevo batido. Trabajar rápidamente para que la manteca no se caliente en exceso y la masa conserve estructura.
- Amasado y regulación de la humedad: verter gradualmente los 50 ml de leche mientras se amasa con la mano o una espátula. La masa debe quedar homogénea, maleable y ligeramente pegajosa pero manejable; no debe quedar líquida ni demasiado seca. Si se necesitara, ajustar con un poco más de leche (una cucharada por vez) o con un poco más de maicena si está demasiado húmeda.
- Formar las porciones: tomar porciones iguales de masa (del tamaño de una nuez o de una cucharada grande) y formar bolitas lisas entre las palmas. Para una presentación tradicional, se pueden hacer bolitas de entre 20 y 25 gramos.
- Colocar en la bandeja: disponer las bolitas sobre la bandeja preparada dejando espacio entre cada una, ya quecrecerán ligeramente en el horno. Si se desea una superficie más lisa, pasar una cucharita humedecida por cada bolita antes de colocarlas.
- Horneado: llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que los chipás estén apenas dorados en la superficie. El tiempo puede variar según el tamaño: bolitas pequeñas requerirán menos tiempo; las más grandes necesitarán algunos minutos extra. Evitar dorarlos en exceso para no perder la textura tierna interna.
- Enfriado y servicio: retirar del horno y dejar reposar unos minutos sobre una rejilla. Se disfrutan tibios y acompañan muy bien el mate o el café.
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