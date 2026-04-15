El Comedor La Mañana LMNS Berenjenas al escabeche: la receta clásica y definitiva, para hacer en casa

Berenjenas al escabeche: receta definitiva

Integrantes de muchas picadas, las berenjenas al escabeche se posicionan como una de las conservas más sabrosas que se pueden encontrar en las mesas argentinas. La combinación de la textura suave de la pulpa de las berenjenas con la acidez del vinagre y el perfume de las hierbas crea un acompañamiento ideal para ensaladas, fiambres o como entrada fría.

El escabeche tiene raíces muy antiguas, con orígenes que se remontan a la cocina árabe, donde se utilizaba como método de conservación de alimentos mediante la mezcla de vinagre, aceite, especias y sal. Con la expansión y el intercambio cultural, esta técnica primero se expandió por la península ibérica y luego llegó a América, donde se adaptó según ingredientes locales.

Berenjenas-en-escabeche.jpg Berenjenas en escabeche, una receta clásica argentina. Los ingredientes para preparar berenjenas al escabeche caseras La influencer culinaria Paulina Cocina compartió su receta para hacer berenjenas al escabeche en casa. “Esta es la original, la posta, incomparable”, aseguró. Para esta preparación, serán necesarios estos ingredientes: