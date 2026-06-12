Brasil vs Marruecos: qué día y a qué hora es este duelo estelar del Mundial 2026

Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los duelos estelares de la primera fase del Mundial 2026 , que enfrentará ni más ni menos que a uno de los grandes del fútbol mundial contra el mejor equipo africano del momento .

Fue convocado al Mundial 2026 con 38 años y su reacción fue viral: el video del futbolista brasileño.

La primera fase del Mundial 2026 comenzó el jueves 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el sábado 27 del mismo mes. En ese lapso, del fixture de la Copa ya definido por la FIFA sobresalen al menos 10 partidos , que asoman como imperdibles. Y uno de ellos es el que protagonizarán Brasil y Marruecos .

Brasil - Marruecos , uno de los partidos imperdibles de la primera fase del Mundial 2026 , se disputará el sábado 13 de junio de 2026 -a las 19 horas de Argentina- en el Nueva Jersey Stadium.

Por un lado, Brasil -que aspira a ganar su sexta estrella en un Mundial - no se corona desde 2002 y, recientemente, sus torcedores se vieron sacudidos por la incorporación de Neymar -una figura insignia de los últimos años- al plantel que competirá en la Copa del Mundo : el DT Carlo Ancelotti lo convocó a último momento y, de ese modo, Ney dirá presente en su cuarto Mundial de manera consecutiva.

En tanto, Marruecos -que en la actualidad es el equipo más fuerte de África- ostenta un enorme presente: en 2025 se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones y logró el pasaje al Mundial 2026 como líder indiscutido de su Grupo, aventajando por nueve puntos al segundo (Níger). Cuatro años, había logrado un histórico cuarto puesto en Qatar 2022.

Brasil y Marruecos escribieron un capítulo en la historia de la Copa del Mundo

Brasil y Marruecos registran un capítulo en la historia de la Copa del Mundo. En el Mundial de Francia 1998, los sudamericanos golearon a los africanos por 3 a 0, en un partido correspondiente a la primera fase (los tantos los marcaron los astros Ronaldo, Rivaldo y Bebeto), en el estadio de la Beaujoire en Nantes.

Años más tarde -en 2023-, y aunque no se trató de un encuentro de carácter oficial, los marroquíes pudieron celebrar una victoria ante Brasil: 2-1 en un partido amistoso -los goles los convirtieron Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri para Marruecos y Casemiro para Brasil- que se llevó a cabo en Tánger.

Marruecos 2.jpg Marruecos -que en la actualidad es el equipo más fuerte de África- ostenta un enorme presente.

Amén del choque entre Brasil y Marruecos, a lo largo de la primera fase del Mundial 2026 podrán observarse otros partidos muy atractivos -e independientemente de aquellos que jugará la Selección Argentina-. Entre aquellos encuentros más que interesantes, podemos mencionar los siguientes: