Atento Argentina: la figura de un rival se lesionó y se perderá el mundial

Un rival directo de la Scaloneta se lesionó en la entrada en calor de un amistoso. Qué dijeron desde su Selección.

Hasta la mínima lesión puede ser un problema grave para los jugadores que jugarán la Copa del Mundo debido a que restan tan solo nueve días para que se ponga en marcha el campeonato. Es por eso que, más allá de la enfermería colmada con la que llegan distintas selecciones como Argentina , todos prestan suma atención al cuidado que deben tener en estos amistosos previos para poder llegar a la cita.

En las últimas horas un rival directo del combinado que lidera con su capitanía Lionel Messi sufrió la triste noticia de la lesión de su máxima figura. Una baja más que importante para una selección que jugará el octavo mundial en su historia y regresa luego de su última participación en 1988.

En la previa al duelo amistoso ante Túnez para llegar con ritmo al certamen, la Selección de Austria sufrió la lesión de Christoph Baumgartner , uno de los líderes del ataque en el equipo que entrena Ralf Rangnick. Cuando realizaba la entrada en calor sintió un dolor en el flexor de la cadera tras recibir un golpe, por lo que tuvo que salir para darle lugar a Michael Gregoritsch.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oefb1904/status/2061742218788970546&partner=&hide_thread=false Christoph Baumgartner wird dem Nationalteam bei der WM fehlen.



Das steht nach der heutigen MRT-Untersuchung fest. Der 26-Jährige zog sich eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu.



Wir wünschen dir nur das Beste, Baumi! #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/bEz8g6r1Oo — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 2, 2026

Una vez hecha efectiva la victoria 1-0 de Austria, el entrenador de la Selección se mostró triste por la situación a través de un comunicado difundido por la Federación Austriaca de Fútbol (OFB): “Esta es, sin duda, una noticia muy amarga para Christoph y para todo el equipo.Es un jugador importante y una pieza clave en nuestra plantilla. Ahora mismo, todo nuestro apoyo está centrado en su recuperación”. Dijo en una declaración recogida por Der Standard, sobre la noticia que involucró al futbolista de 26 años.

El gran momento con el que llegaba Baumgartner

El jugador destacado por su presente y la influencia por ser un mediocampista ofensivo que brilló en RB Leipzig, llegaba como el Futbolista del Año en Austria, en una temporada que quedó marcada por haber marcado 17 goles y aportar ocho asistencias en la última temporada de la Bundesliga, la máxima categoría de Alemania. Tal era su gran presente, que el propio jugador sabía en qué momento le tocó estar en la cita mundialista: “El momento no podría ser mejor para mí”.

Quiénes podrían reemplazarlo

Según contó el medio OE24, podrían reemplazarlo Marco Grull (Werder Bremen) y Dejan Ljubicic (Schalke). Cabe recordar que el reglamento de la FIFA permite modificar la lista hasta 24 horas antes del debut del seleccionado, que está programado para que ocurra el 17 de junio ante Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

El lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina) será rival de la Scaloneta por la segunda fecha del grupo J.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RBLeipzig/status/2061749257334333887&partner=&hide_thread=false WM-Aus für Christoph #Baumgartner



Der österreichische Offensivspieler hat sich gestern Abend beim Aufwärmen vor dem Testländerspiel gegen #Tunesien eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Die heutige MRT-Untersuchung hat ergeben, dass eine Teilnahme an der… pic.twitter.com/YV5x8qlzdG — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 2, 2026

Austria recuperó a una figura con paso por Real Madrid

la federación confirmó que David Alaba, capitán del equipo, está en condiciones óptimas para disputar el Mundial. Una resonancia magnética descartó cualquier lesión muscular, por lo que el defensor viajará a Estados Unidos junto al resto de la delegación este jueves.

Horarios confirmados para los amistosos de la Selección previo al Mundial 2026: cuándo jugará

La Selección argentina ya está en su predio en Kansas para afrontar la Copa del Mundo y se prepara para afrontar rápidamente los amistosos pactados para disputarse en la previa al certamen ecuménico, con la posible ausencia de varios jugadores que podrían quedar afuera de los preparatorios por lesión, un dolor de cabeza para el entrenador Lionel Scaloni.

El aroma mundialista empieza a aparecer a tan solo días del inicio oficial, con la realización de los encuentros amistosos. Previo a la cita donde Argentina defenderá el título conseguido en Qatar durante 2022, la Scaloneta disputará dos amistosos para los que ya tiene rival y horarios confirmados.

Cuáles son los horarios para los amistosos

En primera instancia, se medirá ante Honduras en Kyle Field (de la Universidad de Texas A&M) este sábado 6 de junio desde las 21 horas, horario argentino. Aquel estadio tiene capacidad para alojar 102.733 espectadores sentados, siendo uno los más grandes en todos los Estados Unidos, será el escenario de un encuentro con historia: Argentina había jugado un amistoso con esta Selección en la previa a la cita desarrollada en Qatar donde se impuso por 3-0 con un Messi brillante.

Por otra parte, tres días más tarde se enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama), el próximo martes 9 de junio a las 22 horas (horario de Argentina) y siendo el último episodio para que le dará paso al debut en la Copa, programado para el 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium. Ambas selecciones se habían enfrentado en el grupo D del mundial 2018, donde sorpresivamente el resultado fue un ajustado 1-1.