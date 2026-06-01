Quién es Tim Payne, el protagonista detrás del fenómeno viral del Mundial 2026.

Tim Payne es un defensor neozelandés de 32 años, y con más de una década como futbolista profesional, que jugará el Mundial 2026 con al selección de su país. El deportista ha pasado gran parte de su carrera lejos de los reflectores internacionales, hasta que hace unos días eso cambió por completo convirtiéndose en todo un fenómeno de la internet y las redes sociales.

A unos días del arranque del Mundial 2026, un influencer argentino, conocido como Scarso en las redes, lo señaló como "el jugador menos conocido" del torneo, ya que contaba con muy pocos seguidores en sus cuentas personales, y esto desencadenó que una ola de internautas lo convirtieran en una sensación de las redes sociales de la noche a la mañana.

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Se desempeña como lateral derecho y ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el futbol neozelandés y australiano, lejos de los reflectores que suelen acompañar a las principales ligas del mundo.

image

Su trayectoria comenzó con Waitakere United, aunque también pasó por clubes como Blackburn Rovers en Inglaterra y Auckland City antes de consolidarse en el futbol de Australia. Actualmente forma parte de Wellington Phoenix, uno de los equipos más representativos de la A-League.

Tim Payne, el fenómeno viral del momento

A nivel internacional, Tim Payne debutó con la selección absoluta de Nueva Zelanda en 2012 y desde entonces se ha convertido en un habitual dentro de las convocatorias de los All Whites. A lo largo de más de una década ha participado en eliminatorias mundialistas, torneos de Oceanía y duelos amistosos ante selecciones de distintos continentes. Aunque nunca ha sido una figura mediática ni una estrella de las grandes ligas, Payne ha construido una carrera estable que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro de la selección neozelandesa que disputará el Mundial 2026.

La carrera de Tim Payne dio un giro inesperado durante mayo de 2026 gracias al creador de contenido argentino Valentín Scarsini, mejor conocido en redes sociales como 'El Scarso'. A través de TikTok, el influencer se encontró a quien consideraba "el jugador menos conocido del Mundial" y eligió al defensor neozelandés como protagonista de su peculiar campaña. El video rápidamente acumuló millones de reproducciones y provocó que miles de usuarios siguieran a Payne en redes sociales.

image

Lo que inició como una curiosidad en redes sociales se transformó en un fenómeno colectivo, con aficionados de distintos países comentando sus publicaciones y mostrando apoyo al futbolista rumbo a la Copa del Mundo. El crecimiento fue tan acelerado que Payne pasó de tener apenas unos miles de seguidores a sumar en total, al día de hoy, 4,1 millones de seguidores, una cifra impensable para un jugador que ha desarrollado toda su carrera en un fútbol semi amateur.

El propio Tim Payne reaccionó al inesperado crecimiento de su popularidad. El defensor publicó un video en Instagram para agradecer el respaldo que ha recibido durante los últimos días. "Hola a todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo aprendiendo. Solo quería decir muchas gracias, primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quería expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio el amor de ustedes de todas partes del mundo. Muchas gracias".