Se veía venir: Deportivo Rincón echó al técnico

Así lo informó la institución neuquina en un comunicado divulgado este lunes, tras el empate como local del León ante FADEP de Mendoza.

Tras la undécima fecha de la zona 3 del Federal A , llegó una decisión que se esperaba desde hace algunas fechas en el ambiente. En medio de un andar irregular en el torneo, los dirigentes de Deportivo Rincón decidieron echar a Pablo Castro como técnico del primer equipo.

"Club Deportivo Rincón informa que, a partir de la fecha, el señor Pablo Castro deja de conducir el plantel de primera división que participa en el torneo Federal A", comienza diciendo el comunicado publicado este lunes.

El León empató el domingo sin goles ante FADEP de Mendoza, atraviesa una temporada irregular y por ahora está fuera de la zona de clasificación en la zona 3. Suma tres victorias, cuatro empates y dos derrotas en el año.

Además, disputó el partido de Copa Argentina ante San Lorenzo, cayendo 5 a 0.

tabla federal a fecha 11 zona 3

Además, los dirigentes informaron que Alfredo Tizza quedó a cargo del primer equipo. El entrenador trabajó en La Amistad y llegó a Rincón tras perder la final del Regional Amateur, justamente ante FADEP, en febrero pasado.

Tizza estaba dirigiendo la primera local del León y, según lo explicado, queda como interino "hasta la designación del nuevo cuerpo técnico".

alfredo tizza rincón

La decisión de echar al técnico no es nueva en Deportivo Rincón. El año pasado la temporada comenzó con Alejandro Abaurre, siguió Duilio Botella y asumió Castro durante la segunda fase, antes de los playoffs.

En esta temporada, la derrota ante Cipo de local y el hecho de no haber ganado de visitante fueron algunos de los motivos de la decisión.

Queda claro que a diferencia de la gran mayoría de sus rivales de la categoría, en la directiva de Deportivo Rincón no esperan a tener una larga racha negativa o pelear el descenso para tomar este tipo de decisiones.

La despedida a Castro, clave en la historia de Rincón

En el comunicado se destacó la importancia del entrenador saliente no solo en los logros obtenidos en el Federal A del año pasado, sino también a nivel general.

"Desde el club agradecemos su destacada labor al frente del equipo, valorando no solo su compromiso, sino también su constante acompañamiento y aporte en los distintos procesos deportivos. Durante su ciclo, Castro ha sido parte fundamental en el crecimiento institucional y en la consecución de logros que han marcado una etapa significativa en la historia reciente de Deportivo Rincón como entrenador, en el ascenso, en la liga local y la división femenina. Su profesionalismo, dedicación y sentido de pertenencia han dejado una huella importante en jugadores, cuerpo técnico y en toda la familia de Deportivo Rincón", agrega el texto.