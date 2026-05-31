Fue a llevarse los autos secuestrados por alcoholemia, pero también estaba borracho

Un control de tránsito en Centenario terminó con una escena insólita: seis vehículos retenidos, discusiones, golpes y una grúa secuestrada.

Un operativo de tránsito en Centenario terminó de la manera menos pensada y dejó una imagen difícil de creer. En medio de los controles por alcoholemia , una grúa llegó para trasladar los vehículos secuestrados, pero los propios conductores advirtieron que el chofer también habría tomado alcohol. El reclamo derivó en discusiones, golpes y el auxilio terminó retenido.

El procedimiento se realizó durante la madrugada del domingo 31, en la esquina de Honduras y Ecuador, en el barrio Sarmiento. Allí trabajaban inspectores municipales junto a personal policial de Tránsito y de la Comisaría 52, en un operativo de control vehicular que se extendió durante varias horas.

Durante la madrugada, los controles dejaron como resultado el secuestro de seis vehículos por alcoholemia positiva . Entre ellos había una moto conducida por una mujer que arrojó 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se labraron 14 actas contravencionales por distintas faltas detectadas en el lugar.

Todo se desarrollaba con relativa normalidad hasta pasadas las 3 de la madrugada. En ese momento, propietarios de algunos de los vehículos retenidos, entre ellos un Volkswagen Gol Trend, comenzaron a observar al chofer de la grúa que había llegado para retirar los rodados.

Se trataba de un camión Mercedes Benz tipo camilla, perteneciente a un servicio privado contratado por el municipio. Según relataron quienes estaban en el lugar, el conductor del auxilio tenía aliento etílico y un comportamiento que les llamó la atención.

chofer de grúa alcoholizado Gentileza Centenario Digital

A partir de eso, empezaron los reclamos. Las personas que habían sido controladas pidieron que también se le hiciera el test de alcoholemia al chofer de la grúa. La situación generó malestar, porque entendían que quien debía trasladar los vehículos secuestrados también tenía que estar en condiciones de manejar.

Con el correr de los minutos, el clima se volvió cada vez más tenso. Hubo discusiones, forcejeos y hasta trompadas, por lo que la Policía tuvo que intervenir para separar a las personas que estaban involucradas en el conflicto.

En medio del tumulto, uno de los policías recibió un golpe. A la vez, otros presentes insistían con el mismo pedido: que el personal municipal controlara al conductor del auxilio, tal como se había hecho con el resto de los conductores durante el operativo.

Finalmente, el test se realizó y el resultado confirmó las sospechas. El chofer de la grúa tenía más de 1 gramo de alcohol en sangre. Además, se constató que no contaba en ese momento con la documentación obligatoria para circular.

La grúa también terminó retenida

La escena, que ya era llamativa, terminó con una postal aún más insólita: la grúa que había ido a buscar autos secuestrados por alcoholemia también quedó fuera de circulación. El camión fue escoltado hasta el depósito municipal, donde quedó retenido.

De esta manera, el operativo cerró con seis vehículos secuestrados, 14 actas contravencionales, incidentes entre los presentes y un auxilio también secuestrado por alcoholemia positiva y falta de documentación.