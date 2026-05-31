En fotos: así avanza a buen ritmo la obra del nuevo puente sobre Calle 7 en Centenario

La intervención contempla la demolición del antiguo puente ubicado sobre un brazo del río Neuquén y la construcción de una estructura de hormigón armado.
La obra de reemplazo integral del puente sobre Calle 7 en la ciudad de Centenario, ejecutada por la Secretaría de Ambiente y Recursos Hídricos provincial, registra un avance físico del 77,45%. Se trata de una intervención estratégica para mejorar la conectividad urbana y rural de la localidad.
El proyecto cuenta con una inversión contractual de 1.017.234.780 pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos. La obra inició el 1 de septiembre de 2025 y representa una respuesta clave a las actuales demandas de circulación y seguridad vial en uno de los sectores más transitados de la ciudad.
La intervención contempla la demolición del antiguo puente ubicado sobre un brazo del río Neuquén y la construcción de una nueva estructura de hormigón armado, diseñada bajo estándares modernos de funcionamiento hidráulico y tránsito vehicular.
El nuevo puente contará con dos carriles de circulación vehicular, veredas peatonales en ambos lados, un ancho total de nueve metros y mayor seguridad vial y capacidad operativa.
La ejecución de esta obra permitirá optimizar la conexión entre el área urbana de Centenario y la zona de chacras, favoreciendo tanto la circulación cotidiana de vecinos como el desarrollo productivo y económico del sector.
Además de mejorar las condiciones de transitabilidad, el nuevo puente fortalecerá la infraestructura vial de la región, brindando mayor seguridad para peatones y conductores y acompañando el crecimiento sostenido de la ciudad.
MIrá todas las imágenes de la obra
Te puede interesar...
Leé más
Habilitan el primer tramo del bypass de Añelo para descomprimir el tránsito
Fue a llevarse los autos secuestrados por alcoholemia, pero también estaba borracho
Provincia acelera las escrituras de lotes y planes de viviendas en Neuquén: las localidades
-
TAGS
- obra
- puente
- Centenario
Noticias relacionadas