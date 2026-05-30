Intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Neuquén

La Policía solicitó la colaboración de la población para encontrarla. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera.

La mujer fue vista por última vez el jueves 28.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió este sábado una nueva búsqueda por la desaparición de una persona. En esta ocasión se trata de una mujer de la capital que lleva varios días ausente.

De acuerdo a la información proporcionada por las fuerzas de seguridad, se trata de Maira Soledad Alario de 39 años . La misma fue vista por última vez el jueves 28 , aunque la hora no fue precisada.

En su descripción, la Policía informó que la mujer es de nacionalidad argentina. Además, posee tez morena, ojos marrones y cabellos largos.

Asimismo, agregaron que tiene una altura de 1,70 metros y contextura física robusta

710746360_1436230098535556_3271220036912386950_n_16x9

En relación a la vestimenta utilizada al momento de ausentarse, no pudo precisarse.

La Policía solicitó a toda la población de la provincia la colaboración para dar con el paradero de la mujer.

Ante cualquier información, solicitan comunicarse con la fiscalía interviniente, en este caso la Fiscalía de Homicidios o bien a la unidad policial interviniente, la Comisaría Primera al número de teléfono (299) 4424046.